Sky weet dé drie transfertargets van Ten Hag: twee kosten meer dan 100 miljoen

Donderdag, 25 mei 2023 om 17:50 • Tom Rofekamp

Manchester United gaat deze zomer vol voor de komst van Harry Kane, Declan Rice en Mason Mount. Dat meldt Sky Sports donderdagmiddag. Manager Erik ten Hag wil zijn selectie op oorlogssterkte brengen voor de Champions League en denkt dat te doen met voornoemde drietal. De komst van Kane geniet daarbij de hoogste prioriteit.

Het mag geen geheim heten dat Ten Hag op zoek is naar een topspits. De Tukker liet zich dit seizoen al meermaals uit over dat hij dolgraag een afmaker van wereldklasse naar Old Trafford haalt. Momenteel rouleert Ten Hag in de spitspositie met Marcus Rashford, Anthony Martial en Wout Weghorst, van wie laatstgenoemde twee de manager niet konden overtuigen. Weghorst vertrekt na dit seizoen sowieso, terwijl ook Martial op weg naar de uitgang lijkt.

Kane moet het gat dat de twee zullen slaan gaan dichten. Daarvoor zal United vermoedelijk diep in de buidel moeten tasten. Verwacht wordt dat Tottenham Hotspur minimaal honderd miljoen euro vraagt voor zijn sterspeler, al is United bereid ver te gaan. Ten Hag heeft namelijk aangegeven Kane 'het allerliefst' te willen, liever nog dan Rice en Mount. Hen halen lijkt alleen mogelijk bij een overname van de club, waarbij de nieuwe eigenaars het transferbudget van wat meer stootkracht voorzien.

Van Rice wordt net als Kane verwacht dat hij ruim boven de honderd miljoen moet kosten. Mount is de 'goedkoopste' van de drie. Chelsea zou überhaupt tevreden zijn als de 24-jarige spelmaker een bedrag met acht nullen oplevert en volgens The Athletic bereidt United al een eerste bod van 63 miljoen voor. Als goedkoper alternatief zou onder meer Mohammed Kudus in beeld zijn. De Ghanees heeft zijn vertrekwens ingediend bij Ajax en mag naar verluidt voor een bedrag om en nabij de veertig miljoen euro weg.