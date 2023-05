Sky Sports: verrast Tottenham voelt zich misleid door ‘dubbelspel’ van Slot

Donderdag, 25 mei 2023 om 11:50 • Wessel Antes • Laatste update: 12:11

Ook Engeland is in de ban van het nieuws dat Arne Slot langer aanblijft als trainer van Feyenoord. Volgens Sky Sports heeft de clubleiding van Tottenham Hotspur namelijk besloten te stoppen met de onderhandelingen met Slot, diens entourage en Feyenoord. The Spurs betichten Slot zelfs van ‘dubbelspel’ en zijn ‘totaal verrast’ door de berichtgeving vanuit Nederland. Volgens de nummer acht van de Premier League heeft de Bergentheimer de interesse vanuit Engeland gebruikt om er een verbeterde deal met Feyenoord uit te slepen.

Donderdagochtend kwam Voetbal International, tegen alle geruchten in, met de primeur dat Slot ook komend seizoen de trainer van Feyenoord zal zijn. De oefenmeester zelf werd vervolgens geciteerd door het Algemeen Dagblad. “Ik heb een hoop gehoord over de interesse van andere clubs in mij. Ik ben dankbaar voor de waardering die daaruit spreekt, maar mijn wens is om bij Feyenoord te blijven en door te bouwen op de basis die er de afgelopen twee seizoenen is gelegd. Er lopen geen transferbesprekingen en die zijn er ook niet geweest en de bespreking van gisteren ging uitsluitend over een eventuele verlenging: alle gesprekken met Feyenoord zijn slechts daarop gericht. Ik kijk uit naar het nieuwe seizoen bij Feyenoord.”

In Engeland, en met name bij Tottenham, heerst momenteel totale verbazing. Volgens het goed geïnformeerde Sky Sports blijft bij de club het gevoel hangen dat Slot de interesse van the Spurs heeft gebruikt om een verbeterd contract te krijgen in Rotterdam-Zuid. Tottenham zit al sinds eind maart zonder manager en had de hoop met Slot het probleem op te lossen. De Londenaren blijven door de plotselinge ontwikkeling verbouwereerd achter. Bij Feyenoord, dat hoog in de boom zit wat betreft een afkoopsom voor Slot, ligt de hoofdtrainer nog vast tot medio 2025.

Tottenham ging ervan uit dat de clausule in het contract van Slot, die rond de vijf miljoen euro zou liggen, al deze zomer geldig was. In werkelijkheid is de trainer pas volgende zomer tegen dat bedrag op te pikken. Daarover zouden de trainer en diens zaakwaarneemster Rafaela Pimenta in eerste instantie niet gesproken hebben. Van algemeen directeur Dennis te Kloese kregen de Engelsen vervolgens te horen dat Feyenoord minimaal het dubbele verlangt voor de kampioenenmaker, terwijl het meenemen van meerdere werknemers vanuit Rotterdam-Zuid nog eens vijf miljoen euro extra zou kosten. Zodoende voelt Tottenham zich ‘misleid’ door de onduidelijkheid vanuit Slot en diens entourage.