Feyenoord slaat belangrijke slag en verlengt contract van verdediger een jaar

Feyenoord heeft het contract van Thomas Beelen opengebroken en met een seizoen verlengd. De 23-jarige verdediger uit Harderwijk ligt daardoor tot medio 2028 vast in De Kuip. Feyenoord beloont Beelen voor zijn uitstekende debuutseizoen, waarin hij zich enorm ontwikkeld heeft.

Beelen is blij met het vertrouwen dat hij krijgt. “Vanuit Feyenoord is het een mooi gebaar om met me te willen verlengen, dus dat voelt sowieso goed. Ik zit hier ook op m’n plek. Afgelopen half jaar heb ik al veel gespeeld, de nodige mooie momenten meegemaakt en de beker gewonnen.”

“Komend seizoen gaan we weer de Champions League in en willen we daarnaast ook meedoen om de prijzen. Naar die uitdaging kijk ik ontzettend uit. En naar alle supporters, van wie ik vorig jaar al heel veel steun heb gevoeld. Ik heb heel veel zin om weer in De Kuip te spelen en hen daar te zien”, aldus Beelen.

Feyenoord nam Beelen vorige zomer voor 2,7 miljoen euro over van PEC Zwolle. Inmiddels is de rechtsbenige centrumverdediger volgens Transfermarkt al 12 miljoen euro waard. Beelen was niet direct basisspeler in De Kuip, maar eindigde zijn debuutseizoen wel met een belangrijke rol onder succescoach Arne Slot.

Dit seizoen krijgt Beelen te maken met een nieuwe trainer bij Feyenoord. Brian Priske moet het succes van Slot doorzetten in Rotterdam-Zuid. In de afgelopen weken kwam Beelen al meermaals in actie onder de Deen, die een 3-4-3-formatie hanteert.

Beelen moest de oefenwedstrijd tegen FC Dordrecht (0-4 winst) missen vanwege een blessure, maar deed tegen KRC Genk (3-1 winst) voor het eerst weer een helft mee. Afgelopen zaterdag speelde de verdediger 78 minuten mee in het gewonnen oefenduel met Cercle Brugge (1-0).

