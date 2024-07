‘Lazio is bereid om aanvaller naar Feyenoord te laten gaan in ruil voor Stengs’

Lazio heeft de interesse in Calvin Stengs nieuw leven ingeblazen, zo weet La Gazzetta dello Sport. De Romeinen denken een manier te hebben gevonden om de middenvelder annex flankspeler los te weken bij Feyenoord.

De interesse van Lazio in Stengs gaat al even terug. De afgelopen weken leek het even rustig, maar nu is er vanuit Italië dus opnieuw aangeklopt bij Feyenoord om over de situatie van Stengs te spreken.

"De afgelopen uren zijn de contacten hersteld met Feyenoord, dat bereid is om Stengs te laten gaan", schrijft La Gazzetta. Lazio denkt een belangrijke troef in handen te hebben.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De club is namelijk bereid om Gustav Isaksen de omgekeerde weg te laten bewandelen. De Deen kwam vorig jaar zomer voor 12 miljoen euro over van FC Midtjylland.

Ook Feyenoord was destijds in de race voor de handtekening van de 23-jarige vleugelspeler, maar greep mis. Nu kan het dus alsnog tot een samenwerking komen.

Een maand geleden leek Lazio niets te voelen voor een vertrek van Isaksen, maar van dat idee is de club nu teruggekomen. Feit is wel dat ook Fenerbahçe geïnteresseerd is in de enkelvoudig Deens international.

Stengs ligt bij Feyenoord nog tot medio 2027 vast, waardoor de Rotterdammers hem niet zomaar laten gaan. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 15 miljoen euro, maar het zou goed kunnen dat de Stadionclub mikt op een hoger bedrag voor de linkspoot.

Stengs kon onder de inmiddels vertrokken Arne Slot steevast rekenen op een basisplaats bij Feyenoord. In het afgelopen seizoen was de technicus goed voor 8 doelpunten en 18 assists in 43 officiële wedstrijden.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Feyenoord-nieuws? Word nu lid van het Feyenoord Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties