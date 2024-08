Sky Sports: twee buitenlandse clubs melden zich bij Ajax voor Owen Wijndal

Owen Wijndal geniet interesse van Celtic en Werder Bremen, zo meldt Sky Sports-journalist Anthony Joseph. De linksback is één van de spelers van Ajax die geen toekomst meer lijkt te hebben bij de club.

Wijndal werd eerder net als Borna Sosa, Benjamin Tahirovic, Silvano Vos en Naci Ünüvar door trainer Francesco Farioli naar Jong Ajax gestuurd met de boodschap dat zij mogen vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA.

De (huur)transfer van Sosa naar Torino is zo goed als rond en mogelijk is Wijndal de volgende speler die Ajax gaat verlaten. Zowel Celtic als Werder Bremen heeft al bij Ajax geïnformeerd naar de voorwaarden voor een transfer.

Wijndal werd vorig seizoen door Ajax verhuurd aan Royal Antwerp, waar hij onder Mark van Bommel regelmatig minuten maakte. De linksback meldde zich in de voorbereiding weer bij Ajax en deed mee in de oefenwedstrijd tegen Olympiacos, waartegen hij geblesseerd raakte.

Mogelijk was het duel met de Grieken Wijndals laatste (officieuze) wedstrijd voor Ajax, waar hij nog tot medio 2027 vastligt. Of Celtic en Werder Bremen de 24-jarige verdediger definitief willen overnemen of willen huren, is vooralsnog onduidelijk. Eerder viel de naam van Wijndal ook al bij Panathinaikos en PSV.

Wijndal wees het aanbod van de Grieken af, daar hij naar verluidt voor zijn kansen wilde gaan bij Ajax. Daar lijkt hij, ondanks het naderende vertrek van concurrent Sosa, geen toekomst te hebben. Jorrel Hato lijkt vooralsnog de nummer één keus op die plek, terwijl ook Dies Janse daar al minuten maakte en Youri Baas op die plek uit de voeten kan.

Bij PSV zou Wijndal worden gezien als interessante optie om het gemis van de zwaar geblesseerde Sergiño Dest op te vangen. De Eindhovenaren moeten, nu Mauro Júnior ook geblesseerd is, terugvallen op Fredrik Oppegård en dus is Wijndal in beeld gekomen. Ajax zou hem echter liever niet verhuren aan zijn Eindhovense concurrent.