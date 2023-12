Sky Sport weet het zeker: ‘Voor dit bedrag mag Malen vertrekken bij Dortmund’

Dinsdag, 5 december 2023 om 09:10 • Wessel Antes

Donyell Malen staat op de nominatie om te vertrekken bij Borussia Dortmund, zo meldt het Duitse Sky Sport. De 24-jarige aanvaller zelf stapte onlangs over naar makelaarskantoor SEG, dat door de Duitse topclub als duidelijk signaal wordt gezien. Tegelijkertijd staat BVB er niet onwelwillend tegenover om de aan PSV betaalde transfersom terug te verdienen. Dortmund zou inzetten op zo’n 30 à 35 miljoen euro voor de diensten van Malen.

De 28-voudig international van Oranje speelt sinds de zomer van 2021 voor Dortmund, dat destijds 30 miljoen euro overmaakte aan PSV. Sindsdien speelde Malen 91 officiële wedstrijden voor die Borussen, waarin hij goed was voor 24 doelpunten en 16 assists.

Hoewel Malen dit seizoen regelmatig kan rekenen op een basisplaats onder Edin Terzic, zou hij tevreden zijn over de positie waarop hij moet spelen. Malen speelt zijn wedstrijden bij Dortmund voornamelijk vanaf de rechterflank, maar geeft zelf de voorkeur aan een rol als spits of linksbuiten.

Malen is volgens journalist Florian Plettenberg zeer in trek bij meerdere clubs uit de Premier League. Dortmund wil op zijn minst de 30 miljoen euro die PSV ontving terugverdienen bij een vertrek. Malen wordt door Transfermarkt momenteel getaxeerd op 35 miljoen euro, waardoor die wens niet onrealistisch lijkt.

Johan Bakayoko

Indien Malen daadwerkelijk vertrekt uit Dortmund, klopt BVB mogelijk opnieuw aan bij PSV. Zaakwaarnemer en analist Simon Cziommer gaf afgelopen zondag bij Viaplay aan dat Johan Bakayoko op het lijstje staat bij Borussia. Die Borussen zouden de selectie graag willen verjongen en de Belgische vleugelspits past uitstekend in die plannen.

"Malen deed het goed, vooral vorig jaar. Maar Dortmund is een beetje aan het vernieuwen, kijkt verder en wil kwaliteitsspelers erbij halen", vertelde Cziommer onder meer. "Om ruimte te kunnen maken voor bijvoorbeeld Bakayoko."

Zondagmiddag was de Belgisch international van PSV weer belangrijk in de topper tegen Feyenoord door een fraaie assist te geven op Ismael Saibari. In 24 wedstrijden in de huidige voetbaljaargang leverde Bakayoko 13 assists en was hij 4 keer trefzeker.