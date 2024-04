Sky krijgt hoogte van geheime clausule in contract van Nagelsmann

Het nieuwe contract van Julian Nagelsmann bij de DFB bevat een geheime 'faalclausule', zo weet Sky Sport. De Duitse voetbalbond, die deze week bekendmaakte langer door te gaan met de 36-jarige coach, kan de samenwerking bij tegenvallende resultaten per direct beëindigen.

De speculaties waren hevig. Nagelsmann had een aanbieding van Bayern München op zak om terug te keren bij de club die hem vorig jaar ontsloeg, maar plots kwam daar deze week de bevestiging van de DFB dat Nagelsmann aanbleef.

De Duitser heeft komende zomer de taak om het land op een waardige manier te vertegenwoordigen tijdens het EK in eigen land. Maar daarna is het nog niet klaar. Nagelsmann heeft namelijk verlengd tot 2027.

Dat betekent dat hij ook tijdens het WK van 2026 nog aan het roer staat bij die Mannschaft. Helemaal zeker is dat overigens niet, daar de Duitse bond een 'faalclausule' heeft laten opnemen in het contract.

Mocht Nagelsmann namelijk niet door de groepsfase komen tijdens het komende EK of het WK van 2026, dan kan per direct afscheid worden genomen van de jonge vooraanstaande trainer, zo bericht Sky Sport.

De Duitsers hebben een aantal moeizame jaren achter de rug. Op de WK’s van 2018 en 2022 wisten ze de groepsfase niet te overleven, en het EK in 2021 eindigde voor Duitsland al in de achtste finales. Daarin was Engeland met 2-0 te sterk.

Het avontuur van Nagelsmann begon teleurstellend met nederlagen tegen Turkije (2-3) en Oostenrijk (2-0), maar tijdens de afgelopen interlandperiode werden er knappe zeges geboekt door Duitsland: 0-2 tegen Frankrijk, en 2-1 tegen Nederland.

Tijdens het EK zijn de oosterburen ingedeeld in een groep met Schotland, Hongarije en Zwitserland. Begin juni oefent de ploeg van Nagelsmann eerst nog tegen Oekraïne (3 juni) en Griekenland (7 juni).

