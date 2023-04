Sky: Bayern-spelers distantiëren zich van Mané; zomerse verkoop goed mogelijk

Dinsdag, 18 april 2023 om 17:45 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:55

Sadio Mané lijkt het volledig verbruid te hebben bij Bayern München. De Senegalees kwam vorige week op negatieve wijze in het nieuws nadat hij ploeggenoot Leroy Sané had geslagen. Volgens Florian Plettenberg, journalist van de Duitse tak van Sky, heeft Bayern-trainer Thomas Tuchel 'geen echte plannen' om volgend seizoen met Mané samen te werken. Daarnaast hebben 'heel veel spelers' van Bayern zich gedistantieerd van de aanvaller.

Na afloop van de dramatisch verlopen heenwedstrijd in de kwartfinale van de Champions League bij Manchester City (3-0) sloeg Mané zijn ploeggenoot Sané. Mané was boos over de manier waarop hij werd toegesproken door Sané. Laatstgenoemde wilde dat hij naar de bal toe zou komen voor een korte pass, terwijl Mané juist een loopactie inzette. Na afloop van de wedstrijd sloeg Mané Sané, wat leidde tot een bebloede lip bij de Duitser. Op foto's in de dagen die volgden was goed zichtbaar dat de lip van Sané was opgezwollen. Mané werd als straf buiten de selectie gehouden voor het Bundesliga-duel met TSG Hoffenheim (1-1) en kreeg bovendien een forse boete van naar verluidt een half miljoen euro.

??? "A lot, a LOT of players have distanced themselves from Mane..." Sky Germany reporter Florian Plettenberg says Bayern Munich manager Thomas Tuchel has 'no plans' to work with Sadio Mane next season following his recent suspension ?? pic.twitter.com/d2cHI2hHT8 — Sky Sports News (@SkySportsNews) April 18, 2023

Plettenberg stelt in gesprek met Sky Sports dat niet alleen Tuchel een verdere samenwerking niet ziet zitten. De journalist heeft ook gesproken met spelers van der Rekordmeister. "Echt heel veel spelers met wie ik op de telefoon heb gesproken hebben zich gedistantieerd van Mané", onthult Plettenberg. "Afgaande op mijn informatie is hij een kandidaat om in de zomer verkocht te worden. Hij heeft een hoog salaris en het wordt moeilijk om hem in de zomer te verkopen. Ik hoor ook dat Tuchel geen echte plannen heeft om volgend seizoen met hem samen te werken." Mané ligt tot medio 2025 vast in de Allianz Arena.

Plettenberg meldt tevens dat Tuchel Mané en Sané bewust uit elkaar houdt op de training. "Dat verwachtte ik ook wel", zegt Plettenberg. "Het was voor mij ook een schok, zulk gedrag had ik niet van Mané verwacht. Het was een veelbesproken onderwerp in de laatste dagen, maar de spelers hebben zich bij het team geëxcuseerd. Beide spelers moeten gefocust zijn op de wedstrijd van morgen (woensdag, red.), aangezien het de belangrijkste wedstrijd van het seizoen is." Toch verwacht Plettenberg niet dat Mané in de basis zal aantreden in de return tegen City. Eric Maxim Choupo-Moting trainde dinsdag weer volop mee en zal naar verwachting in de basis staan. Dat zal ten koste gaan van Mané, verwacht Plettenberg. Mané, die afgelopen zomer overkwam van Liverpool, kwam tot op heden tot 32 duels voor Bayern.