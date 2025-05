Sjaak Swart weigert interview over Ajax en wijst naar 'malloten' in Eindhoven

Sjaak Swart stond donderdag niet open voor een interview met RTL Nieuws, zo schrijft het medium op zijn website. RTL Nieuws wilde ‘Mister Ajax’ spreken over het uitduel met FC Groningen en de ontknoping van dit weekend, maar daar wilde hij niet aan meewerken.

Het verhaal is bekend: Ajax incasseerde woensdagavond in de absolute slotfase van het duel met FC Groningen een treffer van Thijmen Blokzijl. De Amsterdammers zijn door het gelijkspel weer ingehaald door PSV, dat in eigen huis won van Heracles Almelo.

Met nog één wedstrijd te gaan gaat de ploeg van Peter Bosz nu aan de leiding in de Eredivisie. De voorsprong op Ajax bedraagt één punt. PSV treft dit weekend Sparta in Rotterdam, terwijl de Amsterdammers FC Twente ontvangen in eigen huis. In theorie is alles nog mogelijk.

RTL Nieuws wilde Swart spreken over het resultaat tegen FC Groningen en de ontknoping, maar kreeg nul op het rekest. Het gesprek aan de telefoon was ‘vrij kort’, schrijft het medium.

"Over Ajax ga ik niets zeggen. Bel ze in Eindhoven maar. Die gaan in de rust Ajax zitten kijken, de malloten", aldus Swart.