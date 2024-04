Sjaak Swart loopt helemaal leeg: ‘Hij is een schimmel, hij is geen Ajacied!’

Sven Mislintat kan voorlopig nog beter uit de buurt blijven van Sjaak Swart. Mister Ajax is nog altijd verbolgen over wat de Duitser heeft aangericht in Amsterdam, en zou geen enkele van diens aankopen voor de club behouden komende zomer. Dat in tegenstelling tot Alex Kroes, 'een echte Ajacied', vindt Swart.

In september gaf Swart (85) tegenover Voetbalzone hard af op Mislintat, nadat bekend werd dat er een onderzoek naar de Duitser was gestart. Er zou mogelijk belangenverstrengeling hebben plaatsgevonden bij de transfer van Borna Sosa. Ajax kocht de Kroaat via een Duits zaakwaarnemerskantoor, dat aandelen bezit in een privébedrijf van Mislintat. Meer dan een halfjaar later is Swart nog altijd even kwaad.

De oud-vleugelaanvaller zou Mislintat nog altijd graag 'terug naar Duitsland willen schoppen'. "Als ik dat mag doen, zou ik hem een penalty geven en dan komt-ie nooit meer terug", zegt Swart zondag voorafgaand aan de Klassieker.

Wat hem betreft mag Kroes wél aanblijven in de Johan Cruijff ArenA. "Alex is goed. Dat is een goede. Een Ajacied ook."

Waarop Swart de focus weer naar de voormalig technisch directeur verlegt. "Die Duitser is geen Ajacied. Die Duitser is een schimmel! Die Duitser heeft twaalf spelers gehaald, van wie ik er niet één wil hebben. Dat is veel erger", aldus Swart.

Mocht het Ajax-icoon zijn zin krijgen, zouden Diant Ramaj, Benjamin Tahirovic, Carlos Forbs, Chuba Akpom, Jakov Medic, Anton Gaaei, Josip Sutalo, Gáston Ávila, Sivert Mannsverk, Borna Sosa, Georges Mikautadze en Branco van den Boomen komende zomer alweer vertrekken uit de hoofdstad. Ook de talentvolle Ethan Butera kwam tijdens Mislintats dienstverband naar Amsterdam, wat echter binnen het portefeuille van technisch manager Klaas-Jan Huntelaar viel.

Spijts zijn falen in de Johan Cruijff ArenA staat Mislintat voor een spoedige terugkeer bij voormalig werkgever Borussia Dortmund. Volgens de Duitse tak vantekentop korte termijn een langdurig contract in het Ruhrgebied, waar hij tussen 2009 en 2017 ook al werkzaam was. Mislintat hield het in Amsterdam nog geen vijf maanden vol.