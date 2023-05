Sinds hele lange tijd weer eens drie ex-Ajacieden in de basis bij Bayern München

Zaterdag, 6 mei 2023 om 17:20 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:40

Thomas Tuchel heeft de opstelling van Bayern München bekendgemaakt voor het uitduel met Werder Bremen. Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui krijgen sinds lange tijd weer eens de kans vanaf de aftrap. Matthijs de Ligt staat ook in de basis. Daley Blind begint wederom op de bank in Bremen. De wedstrijd begint om 18.30 uur en is te zien op Viaplay.

Ondanks dat Bremen van zijn laatste acht Bundesliga-wedstrijden alleen van hekkensluiter Hertha BSC won, kan het zich met een overwinning op Bayern verzekeren van nog een jaar op het hoogste niveau. Trainer Ole Werner heeft dat met name aan Niclas Füllkrug te danken, die met zijn zestien goals de topscorer van de Bundesliga is. De Duits international kampt echter al enige tijd met een kuitblessure en mist tegen Bayern zijn vierde wedstrijd op rij. Naast Füllkrug ontbreken ook Dikeni Salifou en Felix Agu. Een overwinning op Der Rekordmeister zou redelijk uniek zijn, daar dat in september 2008 voor het laatst gebeurde (2-5). Eerder dit seizoen ging Bremen met liefst 6-1 onderuit in de Allianz Arena.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Eén van de doelpuntenmakers in die wedstrijd was Leon Goretzka, die er dit keer niet bij is wegens een schorsing. Daarnaast kan Tuchel ook geen beroep doen op de geblesseerden Eric Maxim Choupo-Moting, Josip Stanisic, Alphonso Davies, Dayot Upamecano, Lucas Hernández en Manuel Neuer. Daar komt bovenop dat Bayern de laatste tijd niet groots presteert in uitwedstrijden, daar de ploeg liefst vier van zijn laatste zes duels buitenshuis verloor. Daarentegen wist de Beierse formatie zijn laatste vijftien (!) duels bij Werder in winst om te zetten. De laatste keer dat er verloren werd in het Weserstadion was in 2006. Het Bayern van Mark van Bommel en Roy Makaay, die in dat duel scoorde, ging toen met 3-1 onderuit.

Opstelling Werder Bremen: Pavlenka; Pieper, Stark, Friedl; Weiser, Gross, Jung; Bittencourt, Stage; Schmid, Ducksch

Opstelling Bayern München: Sommer; Mazraoui, Pavard, De Ligt, Cancelo; Kimmich, Gravenberch; Coman, Musiala, Coman; Mané