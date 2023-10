Simons en Openda tonen bij zesklapper Leipzig andermaal hun geweldige klik

RB Leipzig heeft zaterdagavond een klinkende thuiszege geboekt. FC Köln, dat het duel door een late rode kaart met tien man eindigde, keek bij rust al tegen een 4-0 achterstand aan en verloor uiteindelijk met 6-0. Xavi Simons was door zijn twee assists op voormalig Vitessenaar Loïs Openda een van de uitblinkers. Leipzig stijgt door de ruime overwinning naar de vierde plaats in de Bundesliga, maar kan zondag wel worden bijgehaald door Borussia Dortmund.

Bijzonderheden:

Leipzig kreeg na een klein kwartier spelen een penalty nadat Eric Martel een overtreding op Amadou Haidara beging. Timo Werner stuurde doelman Marvin Schwäbe vervolgens vanaf elf meter de verkeerde hoek in: 1-0. Vlak voor rust gooiden die Roten Bullen het duel in razendsnel tempo in het slot. Openda schoot eerst op aangeven van Simons hard raak, waarna David Raum met het hoofd de stand op 3-0 bepaalde. De 4-0 kwam in de blessuretijd van de eerste helft van de voet van Openda. De spits werd opnieuw gevonden door Simons en kon vogelvrij draaien, kappen en afronden.

Leipzig nam na rust wat gas terug, waardoor doelpunten lang uitbleven. Mathis Olesen werd tien minuten voor tijd van het veld gestuurd met een tweede gele kaart. De thuisploeg drong in de slotfase toch nog maar eens aan en dat leverde doelpunten van Benjamin Sesko (uit de kluts) en Christoph Baumgarter (fraai afstandsschot) op: 6-0.

RB Leipzig - FC Köln 6-0

15’ 1-0 Timo Werner (strafschop)

40’ 2-0 Loïs Openda (assist: Xavi Simons)

43’ 3-0 David Raum (assist: Benjamin Henrichs)

45+3’ 4-0 Loïs Openda (assist Xavi Simons)

80’ Rode kaart Mathis Olesen (FC Köln)

88’ 5-0 Benjamin Sesko

90+2’ Christoph Baumgarter