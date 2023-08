Simeone wisselt onzichtbare Memphis na een uur en ziet Atlético niet winnen

Zondag, 20 augustus 2023 om 23:30 • Wessel Antes

Atlético Madrid is er zondagavond niet in geslaagd om te winnen op bezoek bij Real Betis: 0-0. De Madrilenen laten daardoor voor het eerst dit seizoen punten liggen in LaLiga. Bij Atletico kreeg Memphis Depay een basisplaats van trainer Diego Simeone, na zijn wereldgoal in het gewonnen thuisduel met Granada (3-1) vorige week. De 28-jarige aanvaller uit Moordrecht wist echter niet te imponeren en werd na ruim een uur vervangen door Álvaro Morata. De achterstand op koploper en stadsgenoot Real Madrid bedraagt door de remise in Sevilla reeds twee punten.

Bijzonderheden:

Atlético had het zondag behoorlijk lastig in Estadio Benito Villamarín. De thuisploeg, met Isco in de basis, had in het eerste bedrijf de betere kansen. Abner en Ayoze Pérez zagen hun pogingen naast vliegen, terwijl Isco vlak voor rust dicht bij de openingstreffer was. Schoten op doel waren sowieso zeldzaam tijdens het voetbalgevecht in Sevilla, daar Atlético-verdediger Mario Hermoso de enige van de wedstrijd noteerde. Zijn poging was echter niet voldoende om het Betis-doelman Rui Silva daadwerkelijk lastig te maken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos