Sevilla wint Europa League na zinderende finale en strafschoppen tegen Roma

Donderdag, 1 juni 2023 om 00:05 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:28

In de Puskás Aréna in Budapest heeft Sevilla voor de zevende keer de Europa League veroverd. Na een zinderende finale tegen AS Roma (1-1) bleken de Spanjaarden na strafschoppen te sterk. Roma kwam in de eerste helft op voorsprong via Paulo Dybala. Sevilla kwam steeds beter in de wedstrijd en tien minuten na rust werd het 1-1, doordat Gianluca Mancini een voorzet van Jesús Navas in eigen doel werkte. In de strafschoppenserie bleken missers van Mancini en Roger Ibañez fataal.

Bij Sevilla kreeg Nemanja Gudelj als verwacht een basisplaats toebedeeld. De Bredanaar stond centraal in de verdediging naast Loïc Badé. Karim Rekik begon daarom op de bank. Manchester United-huurling Alex Telles was op de linksbackpositie de vervanger van de geschorste Marcos Acuña. Voormalig Ajacied Lucas Ocampos moest samen met Óliver Torres en Bryan Gil voor de aanvoer richting spits Youssef En-Nesyri zorgen. Aan de kant van Roma werd Georginio Wijnaldum teleurgesteld met een plek op de bank. Dat had te maken met de terugkeer van Leonardo Spinazzola en Dybala, die fit genoeg bleken om in de basis te starten. Dat ging naast Wijnaldum ook ten koste van Stephan El Shaarawy. Tammy Abraham was de spits van de Romeinen.

AS Roma-vedette Paulo Dybala heeft de Europa League-finale geopend! ????#sevrom — ESPN NL (@ESPNnl) May 31, 2023

De schrik zat er al gelijk goed in, toen Gudelj en Ibañez met de hoofden tegen elkaar botsten. Beide spelers konden uiteindelijk doorspelen. Roma opereerde aanvallender dan van tevoren gedacht en die ploeg kreeg de eerste serieuze mogelijkheid. Dybala gaf mee aan Zeki Celik, die op zijn beurt de ongedekte Spinazzola vond. De Italiaan kreeg de bal voor zijn mindere rechter en kon niet genoeg richting aan zijn uithaal meegeven. In de fase daarna speelde het spel zich vooral af op het middenveld, maar toch wist Roma op voorsprong te komen. Cristante veroverde de bal, waarna Mancini een uitstekende steekpass in huis had op Dybala. De Argentijn bleef koel en schoof de bal achter Yassine Bounou: 0-1.

De finale is weer in evenwicht; Gianluca Mancini passeert zijn eigen doelman... ??#sevrom — ESPN NL (@ESPNnl) May 31, 2023

Sevilla beet naarmate de eerste helft vorderde steeds meer van zich af en legde meer agressiviteit in zijn spel. De Spanjaarden kregen één grote kans. Fernando werd uit een hoekschop ongedekt bereikt in de zestien, maar was niet helemaal in balans toen hij kopte. Uit het niets kwam Sevilla op slag van rust alsnog bijna op gelijke hoogte. Ivan Rakitic haalde verwoestend uit, trof de paal trof én had de pech dat de bal via Roma-doelman Rui Patrício niet alsnog in het doel belandde. Na rust trok Sevilla de goede lijn door. Uit een van de dreigende momenten gaf Jesús Navas vanaf rechts voor en zijn voorzet werd door Mancini in eigen doel gewerkt: 1-1.

Na de gelijkmaker kwam Roma weer beter in de wedstrijd. Het leidde in minuut 68 tot een enorme kans. Lorenzo Pellegrini bracht de bal gevaarlijk in de zestien en uit de kluts schoot Abraham van zeer dichtbij op Bounou. In de rebound kreeg Ibañez alsnog de kans om raak te schieten. De Braziliaan raakte het leer echter volledig verkeerd. Direct daarna werd de vermoeide Dybala afgelost door Wijnaldum. Sevilla nam het initiatief over en dacht een strafschop te krijgen na een vermeende overtreding van Ibañez op Ocampos. Na het zien van de beelden kwam arbiter Anthony Taylor terug op zijn beslissing, toen bleek dat eerst de bal werd gespeeld. Roma werd teruggedrongen, maar kreeg via Andrea Belotti een grote kans. Uit een slim genomen vrije trap raakte verkwanselde hij zijn schietkans door de bal verkeerd te raken.

In de verlening besloot Sevilla-trainer José Luis Mendilibar vers bloed te brengen met Rekik en Gonzalo Montiel. De vermoeidheid had een duidelijk effect op de spelers en het bijbehorende tempo in de wedstrijd. Beide ploegen leken het prima te vinden om de eerste helft van de verlenging te bereiken met een 1-1 stand. In de tweede helft van de verlenging leek Sevilla meer energie over te hebben. Het leidde in de openingsfase van het tweede bedrijf tot enkele dreigende momenten. Het bleek echter een korte opleving. De wedstrijd werd veelvuldig stilgelegd wegens blessurebehandelingen en serieuze kansen, ondanks de bijna twaalf (!) minuten aan blessuretijd, bleven lange tijd uit. In minuut 120+12 kopte Smalling uit een hoekschop nog op de lat. Strafschoppen moesten uitwijzen welke club de beker mee naar huis zou nemen.

????-???????? ??????????????



De meest opmerkelijke strafschop van de finale werd genomen door Lucas Ocampos?? — ESPN NL (@ESPNnl) May 31, 2023

Strafschoppenserie

Ocampos: 0-1

Cristante: 1-1

Lamela: 1-2

Mancini: mis

Rakitic: 1-3

Ibanez: mis

Montiel: 1-4