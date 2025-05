Serie A-legende duikt plots op bij Ajax en prijst Farioli: 'Was toen al een goede trainer'

Marek Hamsik was dinsdag aanwezig op De Toekomst, het trainingscomplex van Ajax. De voormalig aanvaller uit Slowakije, vooral bekend van zijn succesvolle periode bij Napoli, sprak onder meer met Ajax-trainer Francesco Farioli.

''Ik ben hier vanwege mijn UEFA Pro Licence'', verklaart de in 2023 gestopte Hamsik tegenover Ajax TV. ''We bezoeken Ajax vanwege meneer Farioli. Hij is Italiaans, daarom ben ik hier.''

Hamsik is onder de indruk van wat hij in Amsterdam aantreft. ''Iedereen kent de Ajax-school. Ik ben blij om hier te zijn en de methodologie van Ajax te zien. Het is altijd leuk om zo'n belangrijke club te bezoeken.''

''Het belangrijkste is de stijl'', zoomt de oud-aanvaller verder in op de speelwijze van Ajax. ''Die is al heel lang beroemd door Johan Cruijff. Toen ik jong was, keek ik naar het geweldige Ajax-team met Kluivert, Overmars, Reiziger en de gebroeders De Boer. Het was heel leuk om dat soort voetbal te zien.''

Hamsik droeg zelf nooit het shirt van Ajax. ''Ik heb hier nooit gespeeld en ook nooit tegen Ajax. Dat is interessant. In mijn hele loopbaan heb ik nooit tegen Ajax gespeeld'', aldus de Slowaak, die Farioli al enigszins kende.

''Ik heb hem ontmoet toen ik in Turkije bij Trabzonspor speelde. Daar trainde hij Karagümrük en Alanyaspor. Ik ontmoette hem vier of vijf keer op het veld. Hij liet toen al zien een goede trainer te zijn'', aldus Hamsik.

Van het huidige Ajax kent Hamsik een aantal spelers. ''Henderson, Klaassen en Weghorst. En Kaplan, een teamgenoot bij Trabzonspor'', somt hij op terwijl hij een training van Ajax bekijkt.