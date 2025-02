Sergio Ramos tekent eenjarig contract bij nieuwe club en krijgt torenhoog rugnummer

Sergio Ramos gaat zijn carrière vervolgen bij het Mexicaanse CF Monterrey, zo meldt de club donderdag via de officiële kanalen. Afgelopen zomer liep het contract van de 38-jarige verdediger bij Sevilla af, waardoor hij sindsdien clubloos was.

Eerder liet transfermarktexpert Fabrizio Romano al weten dat de transfer in de lucht hing en dat Ramos maandag al medisch gekeurd werd in Madrid. In Monterrey gaat hij spelen met rugnummer 93.

Op zondag heeft Ramos al een voorcontract getekend en nu heeft hij dus ook een definitief akkoord bereikt over een eenjarig contract. Het is onbekend welk salaris de Spanjaard zal gaan opstrijken.

Bronnen meldden eerder aan ESPN dat Ramos in de afgelopen weken juist nog dicht bij een dienstverband bij Fenerbahçe was. Uiteindelijk ging Monterrey er dus met de handtekening van de 180-voudig international van Spanje vandoor.

Ramos speelde in de jeugd van Sevilla. Voor die club debuteerde hij ook in het betaalde voetbal, om in 2005 naar Real Madrid over te stappen. Met die club behaalde hij in de zestien jaar daarna grote successen, met onder meer vier Champions Leagues en vijf landstitels op zijn erelijst.

In 2021 vertrok hij transfervrij naar Paris Saint-Germain. Die club ruilde hij in 2023 in voor zijn jeugdliefde Sevilla. Sinds afgelopen zomer was hij dus weer clubloos.

Monterrey is de vijfvoudig landskampioen van Mexico en won ook vijf keer de CONCACAF Champions League. Vincent Janssen was er tussen 2019 en 2022 actief.