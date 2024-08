Sergi Roberto tekent niet bij Ajax en gaat spelen onder oud-teamgenoot

Ajax kan de hoop op Sergi Roberto (32) opgeven. Volgens transferjournalist Fabrzio Romano begeven de onderhandelingen tussen de transfervrije Spanjaard en Como zich in de afrondende fase. In de Serie A gaat Roberto spelen onder Cesc Fàbregas, met wie hij jarenlang samenspeelde bij FC Barcelona in LaLiga.

Roberto liep deze zomer uit zijn contract bij Barcelona, de club waar hij sinds 2006 speelde. Na 373 officiële duels, 19 doelpunten en 43 assists besloot de Catalaanse topclub dat er geen plek meer was voor de elfvoudig international van Spanje.

Met zoveel ervaring genoot Roberto belangstelling van diverse clubs uit Europa. Zo kon hij zijn carrière onder meer vervolgen bij Ajax, Fiorentina, Girona, Sevilla en West Ham United. Como gaat er echter met de handtekening van Roberto vandoor.

De Italiaanse promovendus wil Roberto het liefst deze week al presenteren. Daarnaast moeten talenten Maximo Perrone (Manchester City) en Nico Paz (Real Madrid) de selectie van Fàbregas versterken.

Fàbregas stond in zijn tijd als speler van Barcelona 22 keer op het veld met Roberto. De 37-jarige trainer heeft zijn vriend kunnen overtuigen om te kiezen voor het project van Como. Eerder deze zomer wist hij grote namen als Pepe Reina (41), Raphaël Varane (31), Alberto Moreno (32) en Andrea Belotti (30) te strikken.

Drie weken geleden bevestigde ESPN de Spaanse berichtgeving dat Ajax aast op de handtekening van Roberto. De Amsterdammers zagen in de back de ideale kandidaat om de club van zowel kwaliteit als ervaring te voorzien.

Wel werd daarbij direct duidelijk dat het salaris een lastige kwestie zou worden, wetende dat Ajax 35 procent van het huidige salarishuis moet zien te bezuinigen. Roberto ontving bij Barça jarenlang een vorstelijk miljoenensalaris. Nu kiest de routinier dus voor een Italiaans avontuur aan het Comomeer.