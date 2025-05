Selectie Jong Oranje: met deze 23 spelers wil Michael Reiziger een gooi doen naar de EK-titel in Slowakije

In navolging van de selectie van het ‘grote’ Nederlands elftal, heeft de KNVB ook de lijst van namen die in de zomer Jong Oranje vertegenwoordigen bekendgemaakt. Michael Reiziger neemt 23 spelers mee naar het EK in Slowakije volgende maand, waaronder Jorrel Hato, Kenneth Taylor en Ian Maatsen. De door de gehele Nederlandse top begeerde Luciano Valente ontbreekt, evenals Wouter Goes, Kian Fitz-Jim, Emanuel Emegha en Mexx Meerdink.

Hato meldt zich in Zeist eerst bij het keurkorps van Ronald Koeman. Na de wedstrijden tegen Finland en Malta sluit de linkspoot aan bij Reiziger en de zijnen.

Taylor en Maatsen hoopten wellicht ook op een plekje in de selectie van Koeman, maar zagen de voormalig topverdediger de voorkeur geven aan spelers als Mats Wieffer, Nathan Aké, Micky van de Ven en dus Hato.

Het EK begint voor Nederland op donderdag 12 juni, wanneer de leeftijdsgenoten van Finland de tegenstanders zijn. Drie dagen later wacht een ontmoeting met Denemarken, alvorens de groepsfase op 18 juni wordt afgesloten tegen Oekraïne.

Mocht Jong Oranje tot de beste twee teams in Poule D behoren, plaatst het zich direct voor de volgende ronde. Alle kwartfinaleduels vinden plaats op 21 en 22 juni.

Beide halve finales worden gespeeld op 25 juni, drie dagen voor de eindstrijd. In totaal doen er zestien teams mee aan het jeugdtoernooi.

Volledige selectie Jong Oranje: Youri Baas (Ajax), Jorrel Hato (Ajax), Youri Regeer (Ajax), Kenneth Taylor (Ajax), Devyne Rensch (AS Roma), Anass Salah-Eddine (AS Roma), Ian Maatsen (Aston Villa), Ruben van Bommel (AZ), Rome-Jayden Owusu-Oduro (AZ), Ernest Poku (AZ), Bjorn Meijer (Club Brugge), Calvin Raatsie (Excelsior), Thom van Bergen (FC Groningen), Noah Ohio (FC Utrecht), Antoni Milambo (Feyenoord), Myron van Brederode (Fortuna Düsseldorf), Rav van den Berg (Middlesbrough), Dirk Proper (NEC), Robin Roefs (NEC), Ezechiel Banzuzi (OH Leuven), Ryan Flamingo (PSV), Neraysho Kasanwirjo (Rangers) en Million Manhoef (Stoke City).