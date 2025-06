'Heitinga wil per direct afscheid nemen van grootverdiener bij Ajax'

Jordan Henderson zou komende zomer transfervrij mogen vertrekken bij Ajax, zo meldt althans The Mirror. De 34-jarige middenvelder zou niet voorkomen in de plannen van nieuwbakken trainer Johnny Heitinga.

De club uit Amsterdam zou het liefst afwillen van het megasalaris van Henderson, dat naar verluidt rond de €117.000 per week ligt. Door de onverwachte kwalificatie voor de Champions League stegen de bonussen flink, waardoor Ajax naar verluidt financiële ruimte zoekt.

Henderson kwam in januari 2024 over van het Saudi-Arabische Al-Ettifaq en hoopte via Ajax zijn plek in de Engelse EK-selectie af te dwingen. Toenmalig bondscoach Gareth Southgate besloot echter om de middenvelder thuis te laten.

Zijn verblijf in Amsterdam kende sindsdien meerdere hobbels, met als dieptepunt een conflict in januari 2025. Henderson zou toen persoonlijk hebben aangedrongen op een winterse overstap naar AS Monaco, maar Ajax hield de deur dicht.

Volgens The Mirror zou Henderson intern hebben gehoord dat hij mag vertrekken zonder dat daar een transfersom tegenover hoeft te staan. Heitinga zou werk willen maken van een terugkeer van Dusan Tadic, die mogelijk als aanvoerder in beeld komt.

Een terugkeer naar zijn oude liefde Sunderland lijkt voor Henderson niet ondenkbaar. De promovendus naar de Premier League zou interesse hebben in de routinier, die onlangs nog aanwezig was bij de promotiefinale op Wembley.

Henderson hoopt nog altijd op een eindtoernooi met Engeland. De routinier is onder Thomas Tuchel teruggekeerd bij het nationale elftal en startte zaterdag in de basis tegen Andorra.