Ajax is concreet: John Heitinga wil speler van Liverpool meenemen naar Amsterdam

Ajax is in de zoektocht naar een nieuwe keeper uitgekomen bij Vitezslav Jaros, een 23-jarige Tsjech. Dat meldt Tim van Duijn zondag namens Voetbal International. De goalie moet gehuurd worden van Liverpool, de club waar nieuwbakken trainer John Heitinga hem uiteraard goed van kent.

"Ajax wil Jaros huren, maar rond is dat nog niet, omdat Liverpool op dit moment nog te hoge eisen heeft", schrifjt de clubwatcher en transferjournalist. De enkelvoudig international kon ook naar Lille, maar heeft bij Ajax meer perspectief om eerste doelman te worden.

Eerder meldde hetzelfde medium al dat Ajax serieus geïnteresseerd zou zijn in Robin Roefs, de jonge en talentvolle doelman van NEC. De Nijmegenaren hingen echter een fors prijskaartje van zes miljoen euro om de nek van de sluitpost.

Het werd door Ajax beschouwd als een te gortig bedrag. "Pogingen om de prijs te drukken door Kristian Hlynsson in de deal te zetten, leverden niets op", weet Van Duijn.

De deal met Liverpool is echter allesbehalve gladgestreken en Ajax heeft dan ook meerdere ijzers in het vuur. Kayne van Oevelen (FC Volendam), Dominik Kotarski (PAOK Saloniki) en Jeffrey de Lange (Olympique Marseille) zijn ook allen interessante opties voor Ajax, schrijft de clubwatcher.

De 1 meter 90 lange Jaros werd door the Reds in het seizoen 2023/24 uitgeleend aan Sturm Graz. In 21 duels hield hij zeven keer zijn doel schoon. Dat deed hij ook in zijn enige Premier League-optreden namens Liverpool afgelopen seizoen, toen hij vlak voor tijd het veld inkwam tegen Crystal Palace.

Uiteraard kent Heitinga de doelman goed. Ze werkten dit jaar samen bij de landskampioen van Engeland, waar hij de derde doelman was achter Alisson Becker en Caomhin Kelleher. De 23-jarige goalie moet nu dus gehuurd worden door Ajax. Of een koopoptie bespreekbaar is, moet blijken.