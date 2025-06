Speler van Feyenoord ging teamgenoot te lijf en heeft de club verlaten

Amir Rais heeft Feyenoord enige tijd geleden verlaten na een ‘intern conflict’, zo meldde de Feyenoord Youth Watcher zaterdagavond op Bluesky. Bronnen melden aan Voetbalzone dat de middenvelder een teamgenoot van Onder 21 heeft aangevallen.

De twintigjarige Rais was tot begin april basisspeler in het hoogste beloftenelftal van Feyenoord. Ook trainde de rechtspoot tijdens de interlandperiode in maart nog mee met het eerste elftal.

Halverwege april verdween Rais plotseling van de radar. Daardoor kon hij Feyenoord Onder 21 deze week niet helpen in de promotiestrijd.

Inmiddels is duidelijk waarom Rais niet van de partij was. Een ‘intern conflict’ zorgde ervoor dat hij Feyenoord per direct moest verlaten.

Ingewijden melden aan Voetbalzone dat Rais een teamgenoot heeft aangevallen. Dit handgemeen zorgde ervoor dat hij zich niet meer hoefde te melden op Varkenoord.

Aflopend contract

Een maand voordat het misging meldde journalist Mounir Boualin nog dat Feyenoord de intentie had om het aflopende contract van Rais te verlengen. Door het conflict is een langer verblijf definitief van de baan.

Rais speelde de afgelopen jaren liefst 55 wedstrijden namens Feyenoord Onder 21. Daarin was hij goed voor 12 doelpunten en 7 assists.