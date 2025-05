Ronald Koeman heeft één hele grote verrassing in 23-koppige selectie Nederlands elftal

De KNVB heeft de selectie van het Nederlands elftal voor de WK-kwalificatieduels met Finland en Malta bekendgemaakt. Bondscoach Ronald Koeman roept verrassend genoeg Kjell Scherpen op. Hij geldt als vervanger van de geblesseerde Bart Verbruggen. Het Ajax-duo Brian Brobbey en Kenneth Taylor ontbreekt, net als Eredivisie-topscorer Sem Steijn.

Voor Scherpen, doelman van Sturm Graz in Oostenrijk, is het niet zijn debuut in de selectie van Oranje. In 2022 en 2023 werd hij tweemaal opgeroepen wegens blessures, maar tot een debuut namens zijn land kwam het niet.

Jorrel Hato is opgeroepen voor het 'grote' Oranje, maar gaat eveneens met de selectie van Michael Reiziger mee naar het EK onder 21. Jong Oranje meldt zich volgende maand in Slowakije voor het eindtoernooi.

Voorheen werkte de KNVB met voorselecties, maar die manier van werken ging onlangs in de ban. De namen in deze selectie behoren dus allemaal, indien fit en beschikbaar, tot het definitieve keurkorps van Koeman.

Op zaterdag 7 juni trapt Oranje de WK-kwalificatie af in en tegen Finland. Drie dagen later ontvangen de Oranje Leeuwen Malta in de Euroborg.

De andere landen in de poule van het Nederlands elftal zijn Polen en Litouwen. Alle vier tegenstander speelden reeds twee keer. Dat leverde Polen zes punten op, Finland pakte er reeds vier en Litouwen één. Malta verzamelde nog geen punten en staat op doelsaldo onder Nederland.

Volledige selectie Nederlands elftal: Nathan Aké (Manchester City), Memphis Depay (Corinthians), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Mark Flekken (Brentford), Jeremie Frimpong (Bayer 04 Leverkusen), Cody Gakpo (Liverpool), Lutsharel Geertruida (RB Leipzig), Ryan Gravenberch (Liverpool), Jorrel Hato (Ajax), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Frenkie de Jong (Barcelona), Justin Kluivert (Bournemouth), Noa Lang (PSV), Donyell Malen (Aston Villa), Nick Olij (Sparta Rotterdam), Tijjani Reijnders (AC Milan), Kjell Scherpen (Sturm Graz), Xavi Simons (RB Leipzig), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Stefan de Vrij (Inter), Wout Weghorst (Ajax) en Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion)