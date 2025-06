Rafael van der Vaart: 'Hij is dé man van het Nederlands elftal, het is echt ongelooflijk!'

Rafael van der Vaart is in de rust van Finland – Nederland lovend over Denzel Dumfries. De 29-jarige back van Inter was verantwoordelijk voor de 0-2 en speelde een goede eerste helft.

Cody Gakpo was de man van de assist bij de tweede treffer van Oranje. De linksbuiten van Liverpool kwam vanaf de linkervleugel naar binnen en gaf voor op Dumfries, die bij de tweede paal binnenschoot.

“Dit is de vroege voorzet”, zegt Van der Vaart terwijl hij de beelden ziet. “Op rechtsbuiten geef je de vroege voorzet met rechts, maar het kan ook vanaf de andere kant met rechts. Dat gebreid en kappen... Nee, gewoon voorgeven, dan gebeurt er altijd wat in de zestien.”

“Dumfries is dé man van het Nederlands elftal, dat heb ik al vaker gezegd”, is de oud-middenvelder lovend. “Het is echt ongelooflijk. Zijn statistieken zijn echt niet normaal. Goals, assists...” De geboren Rotterdammer maakte tegen Finland alweer zijn tiende goal in 64 interlands.

Jan Paul van Hecke gaat er na rust uit bij Oranje. Hij wordt vervangen door Stefan de Vrij. “Van Hecke speelt ook een beetje ongelukkig”, zegt Pierre van Hooijdonk. “Hij is altijd wel van de ballen tussendoor en dat is ook zijn kwaliteit, maar vandaag zaten er een aantal tussen die niet aankwamen.”

“Tel die gele kaart daarbij op en dan is het logisch dat Koeman denkt: we halen hem er nu af, want ik wil geen enkel risico lopen dat hij misschien een tweede gele kaart pakt. Zelfs met tien man is het vanavond geen probleem, hoor”, aldus de analist.