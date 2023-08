Sébastien Haller krijgt serieuze concurrent in de spits bij Dortmund

Donderdag, 31 augustus 2023 om 12:19 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:26

Borussia Dortmund gaat zich op de laatste dagen van de zomerse transferwindow versterken met Niclas Füllkrug, meldt Sport 1. De spits komt voor 13 miljoen euro exclusief bonussen over van Werder Bremen, waar hij nog een contract had tot medio 2025. Füllkrug moet in het Signal Iduna Park gaan concurreren met Sébastien Haller.

Duitse media schrijven dat Füllkrug donderdag medisch gekeurd gaat worden bij Dortmund, waarna er een meerjarig contract klaarligt voor de dertigjarige aanvaller. BVB leek in eerste instantie niet verder te willen gaan dan 10 miljoen euro voor een nieuwe aanvalsleider, maar gaat nu alsnog overstag. Middels bonussen kan de som in de toekomst verder oplopen.

Met de aanstaande transfer van Füllkrug komen de totale uitgaven van Dortmund deze zomer uit op 62 miljoen euro. Eerder verzekerde de club zich onder meer van Felix Nmecha (voor 30 miljoen overgekomen van VfL Wolfsburg) en Marcel Sabitzer (voor 19 miljoen overgekomen van Bayern München). Dit bedrag komt nagenoeg overeen met wat de club wilde herinvesteren na het vertrek van Jude Bellingham.

Volgens BILD past Füllkrug naadloos in het profiel dat trainer Edin Terzic zocht. De veertigjarige oefenmeester wilde een serieuze concurrent voor Haller, die ook is in te brengen in het slot van een wedstrijd om nog iets te forceren. Getwijfeld wordt wel of hij tweede viool kan spelen achter Haller. Dortmund is komend seizoen echter in drie competities actief, waardoor genoeg speeltijd in het verschiet ligt voor Füllkrug.

Füllkrug doorliep de jeugdopleiding van Werder Bremen, waar hij na uitstapjes bij 1. FC Nürnberg en Hannover 96 in 2019 terugkeerde. De spits liet de laatste jaren zien over scorend vermogen te beschikken en kwam om die reden in beeld bij de Duitse nationale ploeg, waar hij vorig jaar debuteerde. Afgelopen seizoen kwam hij tot 30 wedstrijden in het shirt van Werder, waarin hij 16 keer scoorde en 6 keer aangever was.