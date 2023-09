‘Scout van Besiktas zat zondag op de tribune voor 4 spelers van Feyenoord’

Dinsdag, 5 september 2023 om 11:50 • Wessel Antes

Een scout van Besiktas was zondag aanwezig tijdens de 1-5 zege van Feyenoord op FC Utrecht, zo blijkt uit een foto van 1908.nl. De transfermarkt in Turkije is tot 15 september geopend, waardoor het nog altijd mogelijk is om spelers te verkopen aan clubs uit de Süper Lig. De Turkse scout noteerde een aantal namen aandachtig tijdens het duel in Stadion Galgenwaard. Onder meer Mats Wieffer, Gernot Trauner, Marcos López en Alireza Jahanbakhsh zouden op het wensenlijstje staan in Istanbul. Het laatstgenoemde duo kwam overigens niet in actie.

Met name Wieffer werd aandachtig gevolgd tijdens het duel in de Domstad. Het lijkt er echter niet op dat Feyenoord bereid is de 23-jarige middenvelder te laten gaan, daar hij nog tot medio 2027 vastligt in De Kuip. Wieffer vertegenwoordigt volgens Transfermarkt een marktwaarde van 15 miljoen euro, bijna het dubbele bedrag van de inkomende recordtransfer van Besiktas (Rodrigo Tabata, 8 miljoen euro, 2009). Wieffer lijkt dan ook vrijwel onhaalbaar voor de Turkse grootmacht.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Trauner, die zondag 74 minuten in actie kwam, geniet al langere tijd belangstelling van Besiktas. De Oostenrijkse routinier is dit seizoen de vaste aanvoerder van Feyenoord en ligt nog tot medio 2026 vast in Rotterdam-Zuid. Trauner speelde in Utrecht een uitstekende wedstrijd en is volgens Transfermarkt 5 miljoen euro waard. Besiktas presenteerde deze week centrumverdediger Eric Bailly, die overkwam van Manchester United. De verwachting is niet dat de club van trainer Senol Günes nog een mandekker gaat aantrekken.

López en Jahanbakhsh, die zondag beiden negentig minuten op de bank zaten, liggen nog vast tot medio 2026 en 2024. Bij Jahanbakhsh heeft Feyenoord nog wel de optie om zijn verbintenis met een seizoen te verlengen. Beide spelers moeten op hun voorkeurspositie een concurrent voor zich dulden. López is op de linksbackpositie de tweede keuze achter Quilindschy Hartman, terwijl Jahanbakhsh voorin enorm veel concurrenten heeft. Feyenoord zou eventueel willen meewerken aan een vertrek van de Iraniër, al zou hij zelf geen oren hebben naar een Turkse transfer. Jahanbakhsh voelt zich helemaal thuis in De Kuip.

Javairô Dilrosun

Het lijkt er niet op dat Feyenoord na het sluiten van de Nederlandse transfermarkt happig is om mee te werken aan een vertrek van Wieffer, Trauner, of López. Buitenspeler Dilrosun mag eventueel wel vertrekken, zo liet algemeen- en technisch directeur Dennis te Kloese weten aan het Algemeen Dablad. “"Er speelt nog wel iets rond Dilrosun. Er is interesse voor hem van clubs uit landen waar de markt uiteraard nog wel open is.” De transfermarkt is nog open in verschillende landen. Zo kunnen clubs uit onder meer België, Griekenland, Turkije en Mexico nog spelers verwelkomen.