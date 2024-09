Schouten stelt eerste diagnose over blessure van Veerman: 'Ik sprak hem net...'

Voor PSV leek zaterdag lange tijd geen vuiltje aan de lucht tegen Willem II (0-2 zege), tot Joey Veerman in de eindfase naar zijn lies greep. Jerdy Schouten brengt voor de camera van ESPN een eerste voorzichtige diagnose uit over de blessure van zijn teamgenoot.

PSV maakte weinig indruk in de eerste helft, maar won dankzij twee goals na rust van Ricardo Pepi. "Ik denk niet dat je over een makkelijke middag kan spreken als je zo laat op voorsprong komt", aldus Schouten. "We hadden veel de bal, maar creëerden in het begin niet veel, terwijl zij er een paar keer gevaarlijk uitkwamen."

Willem II maakte het met zijn compacte spel moeilijk voor PSV. "We domineerden wel aan de bal, maar kwamen niet echt tot kansen", zegt Schouten. "Dat gebeurt soms, want zij gaan met z'n allen achter de bal staan. Dan is het een kwestie van tijd om ze kapot te spelen. Als ze moe worden, dan komen de kansen vanzelf."

Dinsdag wacht voor PSV de Champions League-ontmoeting met Sporting Portugal. Schouten denkt dat PSV de omschakeling naar het hogere niveau op het miljardenbal ten opzichte van de Eredivisie kan maken.

"Het is niet onze eerste Champions League-wedstrijd. Het wordt een andere wedstrijd. Zij gaan niet spelen zoals Willem II deed. Zij willen ook de bal hebben en dominant zijn. Dan krijg je een andere wedstrijd."

In de 71ste minuut greep Veerman na een pass naar zijn lies. De middenvelder liet zich direct vervangen. "Ik heb hem net gesproken", zegt Schouten over Veerman. "Hij zei: 'Niks geks.' Ik denk niet dat het heel heftig is."

Kenneth Perez over Veerman

Kenneth Perez vindt het lastig in te schatten of Veerman langere tijd zal zijn uitgeschakeld. "Hij gaf een pass en voelde direct aan zijn lies. Het schoot erin", aldus de ESPN-analist.

Perez geeft aan dat dat niet per se een vervelende blessure hoeft op te leveren. "Soms kan het er ook snel weer 'uitschieten' als het ware. Dan kan de fysiotherapeut de blessure eruit laten 'poppen' zeg maar."