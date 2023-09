Schmidt en Kökçu krijgen binnen kwartier twee penalty's tegen

Woensdag, 20 september 2023 om 22:55 • Jan Hoeksema • Laatste update: 23:04

SL Benfica heeft woensdagavond met 0-2 verloren van Red Bull Salzburg in de eerste wedstrijd in Groep D van de Champions League. In eigen huis kon de ploeg van Roger Schmidt met tien man geen vuist maken tegen de Oostenrijkers, nadat António Silva in de eerste helft een rode kaart kreeg voor hands op de eigen doellijn. Salzburg kreeg binnen vijftien minuten al twee strafschoppen en won uiteindelijk relatief eenvoudig.

Bijzonderheden:

Orkun Kökçü speelde bij Benfica de volle negentig minuten, maar kon niet zijn stempel drukken op de wedstrijd. De voormalig Feyenoorder zag zijn ploeg al in de derde minuut een penalty tegen krijgen, die werd gemist door Salzburg-aanvaller Karim Konaté. Even later kreeg de ploeg uit het Alpenland nog een kans vanaf elf meter, nadat Silva de bal tegen zijn hand kreeg terwijl hij op de eigen doellijn stond. Dit keer werd de strafschop genomen door Roko Simic, die wel raak schoot: 0-1. Al vroeg in de tweede helft verdubbelde Salzburg de marge via Oscar Gloukh: 0-2. Dit zou ook de eindstand van de wedstrijd blijken.

António Silva red card for a professional handball, shambolic performance from Benfica today. Super unlucky bounce of the ball off of the cross bar and straight onto his hand ?? ??? @FootColic pic.twitter.com/s7BoE1oUXz — Football Report (@FootballReprt) September 20, 2023

SL Benfica - Red Bull Salzburg 0-2

3' Gemiste penalty: Karim Konaté

13' Rode kaart: António Silva

15' 0-1 Roko Simic (penalty)

51' 0-2 Oscar Gloukh (assist: Roko Simic)