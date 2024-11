Schitterende afstandsknal van Jamal Musiala bezorgt Bayern München de zege in Hamburg

Bayern München heeft zaterdagmiddag een nipte zege geboekt in de Bundesliga. Op bezoek bij St. Pauli werd er met 0-1 gewonnen, door een doelpunt van Jamal Musiala. Door de zege gaat Bayern nu nog steviger aan kop in de Bundesliga, met 26 punten uit 10 duels. Nummer twee RB Leipzig heeft twintig punten, maar nog wel een duel tegoed. St. Pauli bezet plek vijftien.

Nadat Musiala al vroeg in de wedstrijd slordig was in een kansrijke situatie, tekende de aanvallende middenvelder halverwege de eerste helft wél voor de 0-1. Musiala veroverde de bal zelf op de helft van St. Pauli en schoot van een meter of 25 schitterend raak via de onderkant van de lat.

Daarmee onderstreepte de Duitser nog maar eens de vorm waarin hij momenteel verkeert. Inclusief deze treffer was hij in zijn laatste vijf officiële duels goed voor zes goals en een assist.

In het restant van de eerste helft werd Bayern nog dreigend via Harry Kane (naast) en Leroy Sané (geblokt door Karol Mets). Aan de andere kant van het veld kreeg St. Pauli nog een aardige mogelijkheid via Mets, maar de voormalig verdediger van NAC Breda zag zijn poging naast gaan.

Ook na de rust was het Bayern dat domineerde. De bezoekers hadden veruit het meeste balbezit, en creëerden ook de meeste mogelijkheden op een tweede treffer.

Opnieuw Kane werd bijvoorbeeld dreigend, met een kopbal die naast het doel van Nikola Vasilj ging. Even later moest die doelman tot twee keer toe in actie komen bij afstandsschoten van Sané. Dat deed Vasilj prima.

Daardoor bleef het op papier spannend tot de laatste minuut. In de praktijk viel dat echter wel mee, want Bayern was gevaarlijker en St. Pauli was niet meer in staat om nog voor enige vorm van dreiging te zorgen.