Sc Heerenveen-fans niet rouwig om vertrek Van Persie: ‘Er is maar één Robin’

Robin van Persie keert zondag met Feyenoord terug bij zijn oude werkgever sc Heerenveen. De fans van de Friezen laten in gesprek met ESPN weten hoe ze de voormalig spits gaan ontvangen.

"Het is pikant, maar nog niet het gesprek van de dag in Heerenveen", zegt Sander de Vries, Heerenveen-watcher van de Leeuwarder Courant. "De focus ligt op het behalen van de play-offs. Natuurlijk zorgt het voor extra cachet als dat uitgerekend tegen het Feyenoord van Van Persie gebeurt."

De Vries schreef in februari de beruchte reconstructie over het tijdperk Van Persie in Friesland. “Onder Van Persie had je sterk het gevoel dat het ‘Project Van Persie’ was, bíj Heerenveen. Nu lijkt het erop dat de club zelf weer aan de knoppen zit, met een trainer die in het profiel van de club past”, laat de journalist weten.

Volgens De Vries was de band tussen de spelersgroep en de Feyenoord-trainer niet opperbest meer. “Het was niet sc Heerenveen dat een wedstrijd verloor. Nee, Robin van Persie verloor een wedstrijd mét Heerenveen. Zo werd dat in de spelersgroep ook geregeld gevoeld.”

Luuk Smink, voorzitter van supportersvereniging Nieuw Noord, laat weten dat de fans zich vooral focussen op het behalen van de play-offs. “Hij was bij ons altijd positief, maar hij is niet op een nette manier vertrokken. Dat vergeten de supporters niet zomaar. Toch zijn we nu meer bezig met de play-offs dan met hem.”

“Hij ging midden in het seizoen weg, terwijl we een verbintenis hadden voor twee jaar. Wij zijn wel vaker een opstapje, dat is het probleem niet. Maar als je bij de eerste de beste mogelijkheid vertrekt, getuigt dat niet van respect”, aldus Smink.

De kans is groot dat er zondag ludieke spreekkoren te horen zullen zijn. “Ik verwacht wel dat we iets ludieks gaan zingen. ‘Er is maar één echte Robin’, of een andere vergelijking met Robin Veldman.”