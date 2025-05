Santiago Gimenez zat huilend in bad: ‘Maar toen voelde ik de verbinding met God’

Santiago Gimenez beleeft nog geen gelukkige start bij AC Milan. De spits komt maar moeizaam tot scoren en zit vaker op de reservebank dan hem lief is. In een uitgebreid interview met Sports Illustrated gaat de Mexicaan onder meer in op zijn verbinding met God, oude gewoontes uit zijn Feyenoord-tijd en het hebben van een persoonlijke video-analist.

Het is algemeen bekend dat Gimenez veel kracht haalt uit zijn geloof in God. Zijn connectie met God kwam echter op een wel heel bijzondere manier tot stand. “Ik was op het moeilijkste moment van mijn carrière, toen ik op 17-jarige leeftijd drie operaties onderging om te voorkomen dat een trombose in mijn arm mijn leven als voetballer zou beëindigen.”

De vader van Gimenez wees hem op de kracht van God. “Diezelfde avond deed ik het licht uit en ging ik in bad zitten. Ik begon te huilen en voelde de verbinding. Het was een moeilijk moment. Maar ik wist dat Hij bij me was. In deze periode bij Milan vraag ik hem alleen om mijn geest te verlichten. Om me die vechter te laten zijn die ik altijd ben geweest.”

Onlangs onthulde Calciomercato dat de clubleiding van Milan zich nog geen zorgen maakt om de teleurstellende prestaties van Gimenez. De club ziet in hem een spits voor de toekomst en gaat komende zomer op zoek naar een compagnon voor hem in de voorhoede. Gimenez moet dan onderdeel worden van een ijzersterk spitsenduo.

Bij Milan investeren ze dus veel in Gimenez, zo weet hij zelf ook. “Ik heb een persoonlijke video-analist, die me vertelt hoe ik me op het veld kan verbeteren.” Ook geeft hij aan zelf veel tijd te steken in het analyseren van zijn statistieken, om zo nog bewuster te zijn van zijn verbeterpunten.

Aan motivatie is er geen gebrek bij Gimenez. De Mexicaan is steevast de eerste die arriveert voor het ontbijt op de club voorafgaand aan de officiële training, iets wat hij heeft overgehouden aan zijn tijd bij Feyenoord.

In Milaan kijkt Gimenez op naar Zlatan Ibrahimovic. “Ik hou echt van zijn persoonlijkheid, de zekerheid die hij uitstraalt als hij over zichzelf praat, als hij praat over wat er gaat gebeuren. Hij is niet bang voor wat anderen zeggen, hij zegt gewoon wat hij voelt en, het allerbelangrijkste: wat hij zegt, doet hij.”