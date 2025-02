Santiago Gimenez maakt fraaie eerste treffer voor AC Milan en lijkt klaar voor Feyenoord-uit

Santiago Gimenez heeft zijn eerste treffer voor AC Milan te pakken. De kersverse aanwinst van I Rossoneri tekende op bezoek bij Empoli voor de 0-2 eindstand. Even daarvoor had Rafael Leão de ploeg van trainer Sérgio Conceição al op voorsprong gezet. Milan, dat het woensdag opneemt tegen Feyenoord in de Champions League, stijgt naar de zevende plaats in de Serie A.

Conceição besloot Gimenez, Leão en Christian Pulisic op de bank posteren tegen Empoli, wat in eerste instantie niet goed uitpakte. De bezoekers speelden zonder echte urgentie en bovendien maakten spelers als Tammy Abraham, Alex Jimenez en João Félix een ongelukkige indruk. Kansen bleven veelal beperkt tot matige afstandsschoten.

In de rust besloot Conceição om Pulisic, Leão en Gimenez het veld in te sturen. Met dat drietal in het elftal toonde Milan een stuk meer urgentie dan voor rust, al bleven de kansen in eerste instantie uit. Desondanks leek het een kwestie van tijd voordat Milan zou toeslaan, maar alles leek te veranderen toen Fikayo Tomori wegens een slecht getimede tackle zijn tweede gele kaart en dus rood kreeg.

In de bij vlagen bikkelharde wedstrijd ging Gimenez plots naar de grond. Uit de herhaling bleek dat de uitgestoken arm van de Mexicaan het gezicht van Luca Marianucci raakte. De Italiaan plantte vervolgens zijn hak tegen de edele delen van Gimenez. Na een VAR-check kreeg Gimenez geel, en Marianucci rood.

Met tien tegen tien was Milan weer veruit de gevaarlijkere ploeg en dat leidde halverwege de tweede helft alsnog tot de openingstreffer. Pulisic zette vlijmscherp voor richting de tweede paal, waar Leão binnenkopte: 0-1.

Niet veel later gooide Gimenez het duel definitief in het slot. Een diepe bal kwam terecht bij Pulisic, die kapte en meegaf op Gimenez. De voormalig Feyenoord-ster kapte naar binnen en schoot met veel gevoel raak in de verre hoek: 0-2.

Milan speelde het duel zonder problemen uit en kan zodoende met vertrouwen toewerken naar het Champions League-tweeluik met Feyenoord. De Milanezen spelen woensdag uit in De Kuip. Een week later staat de return in San Siro op het programma.