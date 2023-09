Santiago Giménez krijgt 10+: ‘Als je Ajax op die manier declasseert...’

Maandag, 25 september 2023 om 08:50 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:07

Santiago Giménez heeft dankzij zijn optreden in de gestaakte Klassieker tegen Ajax een plekje veroverd in het Elftal van de Week van De Telegraaf. Ook Quinten Timber en de PSV’ers Guus Til en Hirving Lozano kunnen rekenen op een uitverkiezing. Wekelijks stelt een ex-international van Oranje het elftal samen. Deze week is het de beurt aan Peter Boeve, die in het verleden 296 duels voor Ajax speelde.

Giménez besliste de Klassieker tegen Ajax in de Johan Cruijff ArenA hoogstpersoonlijk door de eerste twee treffers voor zijn rekening te nemen en als aangever te fungeren bij de 0-3 van Igor Paixão. Vlak na rust werd het duel definitief gestaakt nadat er voor de tweede keer vuurwerk op het veld gegooid werd. “Giménez krijgt een 10+”, schrijft Boeve. “Een 10 voor zijn goals en de plus voor de assist. Die heeft het geweldig gedaan tegen Ajax, ontwikkelt zich steeds meer en is goud waard voor Feyenoord. Geweldig hoe hij die eerste goal gelijk binnenschiet, maar ook hoe hij Jorrel Hato nog een keertje uitkapt voor de tweede goal.”

“Die assist op Paixao stuurde hij echt tussendoor, zo makkelijk was die bal eigenlijk nog niet. Absoluut de speler van het weekend, als je Ajax op die manier declasseert”, aldus Boeve. Sinds de allereerste Klassieker in 1921 maakte nog nooit een Feyenoorder zo snel twee doelpunten als de Mexicaanse spits zondag tegen Ajax. Giménez was in minuut 9 en minuut 18 trefzeker en voerde zijn seizoenstotaal daarmee op tot zes goals.

Ook Quinten Timber kan rekenen op lovende kritieken van Boeve. “Hij heeft zoveel duelkracht en power. Hij besliste eigenlijk ook de wedstrijd tegen Ajax, door een simpele schouderduw waarbij hij zelf krachtig overeind bleef en de assist op Giménez gaf. Dat moment, daar zat veel in. Hij is een goede jongen voor de balans en kan op kracht spelen, maar ook heel goed een bal in de ploeg houden.”

Namens PSV, dat zaterdag met 0-4 te sterk was voor Almere City, staan Lozano en Til in het Elftal van de Week. Boeve is over de Mexicaanse rechtsbuiten ook goed te spreken. “Ik vind het toch wel weer mooi dat we zo’n jongen in Nederland hebben lopen. Hij heeft heel veel dreiging, gaat recht op het doel af en dat is altijd een meerwaarde. Hij maakte een goal en zag er ook nog eentje worden afgekeurd. PSV heeft veel te kiezen op de zijkanten en dat zal ook wel een strijd worden, maar zo lang je wint, gaat dat allemaal prima. Als je kwaliteit bij elkaar zet, dan houdt men elkaar vaak scherp.”

Het Elftal van de Week van De Telegraaf: Roefs (NEC); Horemans (Excelsior), Bazoer (AZ), Velthuis (Sparta Rotterdam), Kuipers (Go Ahead Eagles); Rommens (Go Ahead Eagles), Timber (Feyenoord), Til (PSV); Lozano (PSV), Giménez (Feyenoord), Driouech (Excelsior).