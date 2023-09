Santiago ‘Drieménez’ blikt middels fraaie video terug op historische Klassieker

Vrijdag, 29 september 2023 om 15:45 • Wessel Antes • Laatste update: 15:49

Feyenoord-spits Santiago Giménez heeft genoten van de 0-4 zege op Ajax, zo laat hij blijken met een video over de historische Klassieker op zijn eigen sociale media. De Mexicaanse spits blikt in 42 seconden terug op zijn drie doelpunten én assist op teamgenoot Igor Paixão. “Voor onze club in De Klassieker”, valt te lezen in het bijschrift, verwijzend naar een nummer dat rapper Jack in samenwerking met verschillende supportersgroepen onlangs uitbracht. 1908.nl reageert via Instagram met een ludieke bijnaam, waarmee Giménez voortaan door het leven gaat in Rotterdam-Zuid: “Driemenez”. Eerder werd zijn voorganger John Guidetti al omgedoopt tot ‘Driedetti’, na zijn hattrick tegen Ajax in 2012.