Samuel Iling Junior (19) helpt Juventus op weg met eerste goal in Serie A

Zondag, 7 mei 2023 om 14:26 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:51

Juventus heeft de tweede plaats in de Serie A in handen na de 0-2 overwinning op Atalanta van zondag. De ploeg uit Turijn profiteert met de belangrijke overwinning optimaal van de 2-0 nederlaag van Lazio bij AC Milan van zaterdag. Het was een bijzondere middag voor Samuel Iling Junior. De pas negentienjarige Engelsman, die tegen Atalanta als linksbenige winger fungeerde, tekende namelijk voor zijn allereerste doelpunt in de Serie A. Er waren bij Atalanta basisplaatsen voor Teun Koopmeiners en Marten de Roon. Hans Hateboer is vanwege een gescheurde kruisband nog enkele maanden uit de roulatie.

Trainer Massimiliano Allegri voerde bij Juventus zeven wijzigingen door ten opzichte van de 2-1 overwinning op Lecce van afgelopen woensdag. Daniel Rugani, Alex Sandro, Juan Cuadrado, Manuel Locatelli, Adrien Rabiot, Illing Junior en en Arek Milik verschenen aan de aftrap in Bergamo. Bremer, Leonardo Bonucci, Fabio Miretti, Filip Kostic, Dusan Vlahovic en Paul Pogba moesten het doen met een plaats op de bank. Leandro Paredes was geschorst en Mattia De Sciglio komt dit seizoen niet meer in actie vanwege de knieblessure die hij opliep in de ontmoeting met Lecce.

Atalanta had halverwege de eerste helft pech toen Giorgio Scalvini op aangeven van Teun Koopmeiners op de paal kopte. De thuisclub, in gevecht om een Champions League-ticket, toonde duidelijk zijn aanvallende intenties, al leverden inzetten van De Roon en Éderson niet de openingstreffer op. Juventus kon maar weinig uitrichten naar voren toe en het was dan ook geen verrassing dat de bezoekende ploeg zonder doelpunten de kleedkamer opzocht halverwege. Atalanta baalde dat het overwicht niet werd uitbetaald in doelpunten.

Juventus toonde herstel na rust en het was Iling Junior die tien minuten na de hervatting de ban brak. De linkshalf gaf de bal mee aan Rabiot, die vervolgens voorgaf. Een Atalanta-verdediger speelde de bal in de voeten van de meegelopen Iling Junior, die trefzeker was met een knal die via de onderkant van de lat in het doel vloog. De vreugde bij de uit Engeland afkomstige middenvelder was erg groot te noemen na zijn eerste goal in de Serie A. Bij Juventus kwamen Pogba, Federico Chiesa, Kostic en Vlahovic als invallers binnen de lijnen en het was laatstgenoemde die ver in blessuretijd voor de 0-2 zorgde met een knal in de bovenhoek van buiten de zestien. Een belangrijke zege dus voor De Oude Dame in de strijd om de Champions League-plaatsen.

