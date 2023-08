Samenvatting: Bekijk alle hoogtepunten van PSV - Sturm Graz

Woensdag, 9 augustus 2023 om 08:29 • Mart Oude Nijeweeme

PSV stapt volgende week met een gerust hart in het vliegtuig naar Sturm Graz voor de return in de derde voorronde van de Champions League. Dinsdagavond was de ploeg van trainer Peter Bosz in eigen huis veel te sterk voor de Oostenrijkers, met een 4-1 zege als resultaat. Isaac Babadi, Luuk de Jong (twee goals) en Ibrahim Sangaré verschenen op het scorebord. Patrick van Aanholt zag een treffer worden afgekeurd wegens buitenspel.

Bekijk hieronder alle hoogtepunten van PSV - Sturm Graz (4-1):