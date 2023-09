Saibari krijgt schrik van zijn leven in hotel: ‘Het ging van links naar rechts'

Zondag, 10 september 2023 om 11:01 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:08

Ismael Saibari heeft de aardbeving in Marokko vrijdagavond van dichtbij meegemaakt. De PSV'er zat zo'n tweehonderd kilometer verderop in een hotel met de Marokkaanse selectie toen de stad Ighil werd getroffen door de beving. Saibari en zijn landgenoten schrokken enorm. "Het ging van links naar rechts", vertelt hij in gesprek met ESPN.

Het leek juist zo'n mooi weekend te worden voor Saibari. De 22-jarige middenvelder was voor het eerst opgeroepen voor Marokko en kon zaterdagavond debuteren voor de Leeuwen van de Atlas. Toen sloeg het noodlot toe. "Op een gegeven moment ging het gebouw trillen. Het ging van links naar rechts. Daarna kregen we al snel video's doorgestuurd. Dat waren hartverscheurende beelden", aldus Saibari.

Inmiddels hebben al meer dan 2000 mensen het leven gelaten in Marokko. Saibari wil daarom een oproep doen. "Er zijn verschillende acties. Als je hierop zoekt, komen er al snel drie of vier resultaten. Ik zou het zeker aanraden om een klein beetje te helpen." Het Rode Kruis heeft gironummer 6868 al opengesteld om geld op te halen voor de slachtoffers van de beving.

De voetbalwereld heeft al op grote schaal steun betuigd aan Marokko. De UEFA kondigde al een minuut stilte aan voorafgaand aan iedere interland of clubwedstrijd tot en met 21 september. Ook de KNVB sprak zijn medeleven al uit voor de getroffenen. De interland tussen Marokko en Liberia is tot nader order uitgesteld.