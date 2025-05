Ryan Gravenberch legt als vijfde speler beslag op bijzondere award in de Premier League

Ryan Gravenberch is door de Premier League verkozen tot Talent van het Jaar. De 23-jarige middenvelder van Liverpool groeide onder manager Arne Slot uit tot een vaste basiskracht en hij had volgens het panel van de competitie een belangrijk aandeel in het veroveren van de landstitel.

“Hij heeft met deze award erkenning gekregen voor zijn buitengewone seizoen onder Slot”, zo luidt het oordeel op de officiële site van de Premier League. “Hij was een van de sterspelers in de Premier League en hij maakte indruk in een nieuwe rol bij Liverpool.”

Gravenberch is de middenvelder die dit seizoen de meeste ballen onderschepte: 59. Bovendien nestelt hij zich in de top vijf van Premier League-spelers die de meeste ballen veroverden (189).

Daarnaast leverde de Nederlander in 36 competitiewedstrijden 4 assists, ondanks zijn controlerende rol. Gravenberch stond ook tussen de genomineerden voor Speler van het Jaar in Engeland, maar die prijs ging naar teamgenoot Mohamed Salah.

De middenvelder van Liverpool is de vijfde speler die beslag legt op de award, die in 2020 in het leven is geroepen. Gravenberch is de opvolger van Cole Palmer, die afgelopen seizoen won. Daarvoor wonnen Erling Haaland, Phil Foden (tweemaal) en Trent Alexander-Arnold de prijs.

De winnaar werd bepaald op basis van stemmen van fans in combinatie met de stemmen van een gekozen panel. Gravenberch kreeg de voorkeur boven Liam Delap, Anthony Elanga, Dean Huijsen, Cole Palmer, Joao Pedro, Morgan Rogers en William Saliba.

Verder was ook Virgil van Dijk genomineerd voor de Speler van het Jaar-trofee, al kon hij evenmin tippen aan het seizoen van Salah.