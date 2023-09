Ryan Gravenberch debuteert en Cody Gakpo scoort voor winnend Liverpool

Zaterdag, 16 september 2023 om 15:27 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 15:53

Liverpool heeft zaterdagmiddag een 1-3 overwinning geboekt op bezoek bij Wolverhampton Wanderers. De ploeg van manager Jürgen Klopp kwam nog op achterstand door een treffer van Hwang He-chan, maar keerde de wedstrijd in de tweede helft om. Cody Gakpo, die zijn eerste treffer van het Premier League-seizoen maakte, en Andrew Robertson zorgden voor de doelpunten van de bezoekers, terwijl Hugo Bueno nog een eigen goal maakte. In de 93ste minuut maakte Ryan Gravenberch met een invalbeurt zijn debuut voor Liverpool.

Aan de kant van Liverpool stonden er drie andere spelers op het veld dan tijdens het vorige Premier League-duel, tegen Aston Villa (3-0 zege). Trent Alexander-Arnold ontbrak vanwege een blessure, terwijl Darwin Núñez en Luis Díaz op de bank begonnen. Daardoor waren er wel basisplaatsen voor Jarell Quansah, Diogo Jota en Gakpo. Virgil van Dijk ontbrak nog bij the Reds, omdat hij zijn laatste van twee wedstrijden schorsing uitzat.

Ja ja, ???????? ?????????? ?? Met zijn laatste balcontact van de wedstrijd zet de Nederlander Liverpool op gelijke hoogte ?? ??????? ??????? ? ??? https://t.co/x0wqPbmBS8#ViaplayVoetbal #ViaplaySportNL #PremierLeague pic.twitter.com/9IkqwNzhaI — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) September 16, 2023

Wolverhampton begon prima aan de wedstrijd, en kwam al in de achtste minuut op een 1-0 voorsprong. Na goed voorbereidend werk van Pedro Neto, die sowieso een uitstekende wedstrijd speelde, kon Hwang bij de tweede paal een lage voorzet van de Portugees binnentikken. Later in de eerste helft kreeg Wolverhampton kansen om de score te verdubbelen, maar Neto schoot net naast en Matheus Cunha kreeg een voorzet niet goed op zijn hoofd.

Liverpool speelde een zeer matige eerste helft, maar kroop vlak voor rust wel wat meer uit zijn schulp. De tot dan toe onzichtbare Gakpo raakte een lage voorzet echter helemaal verkeerd en kopte in de 45ste minuut hoog over. In de blessuretijd van de eerste helft diende de grootste kans voor de bezoekers zich aan: Mohamed Salah schoot in kansrijke positie tegen een verdediger aan, waarna Dominik Szoboszlai zijn rebound gekeerd zag worden door keeper José Sá.

Na tien minuten in de tweede helft was het wél raak voor the Reds, en Gakpo was de gevierde man. De Eindhovenaar kon een lage voorzet van Salah binnentikken: 1-1. Gakpo werd daarna meteen gewisseld, en met zijn vervanger Núñez ging Liverpool op jacht naar de voorsprong. De Uruguyaan zelf liet zich meteen zien met een schot dat naast ging en een poging die werd geblokt. Liverpool was sterker in de tweede helft, en via Robertson kwam het in de 85ste minuut op 1-2. De linksback scoorde in de korte hoek, na een combinatie met Salah. Door een eigen goal van Bueno, die een schot van Harvey Elliott van richting veranderde, werd het vlak voor tijd ook nog 1-3.