Ruud van Nistelrooij tekent plotseling tóch in de Premier League

Ruud van Nistelrooij heeft een nieuwe trainersklus te pakken, zo meldt De Telegraaf woensdagavond. De Nederlander gaat per direct aan de slag bij Leicester City en hij neemt het stokje over van de onlangs ontslagen Steve Cooper.

De oud-spits vertrok in het kielzog van manager Erik ten Hag bij Manchester United en hij was pas twee weken werkloos. Leicester voerde gesprekken met meerdere kandidaten, maar Van Nistelrooij bleek de meest geschikte.

Cooper werd in juni aangesteld bij Leicester en had direct grote schoenen te vullen als opvolger van Enzo Maresca, die naar Chelsea vertrok nadat hij Leicester naar de Premier League had geloodst.

“De leiding van Leicester City was zeer te spreken over zijn werk bij Manchester United, de snelle en positieve ommekeer bij de club na het ontslag van Erik ten Hag en men zag ook dat Van Nistelrooy door de spelers vanaf dag één werd gewaardeerd”, weet De Telegraaf.

Het nieuws vanuit Leicester is opvallend, daar het er afgelopen weekend nog naar uitzag dat Van Nistelrooij bij Hamburger SV zou gaan tekenen. Hij zou volgens de Duitse tak van Sky Sport op ‘poleposition’ hebben gelegen om daar aan de slag te gaan.

Uit de Duitse berichtgeving werd overigens niet duidelijk in hoeverre Van Nistelrooij zelf openstond voor een stap naar HSV en of er al (vergevorderde) gesprekken gevoerd werden tussen de Nederlander en de club.

Eerder werd Van Nistelrooij ook genoemd als opvolger van Mark Robins, die bij Coventry City ontslagen werd. Inmiddels is daar de keuze echter gevallen op Frank Lampard.