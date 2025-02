Ruud van Nistelrooij reageert gepikeerd op één vraag op persconferentie: 'Wat wil je dat ik zeg?'

Ruud van Nistelrooij staat momenteel onder hoogspanning bij Leicester City. Degradatie lijkt haast onvermijdelijk voor de Premier League-kampioen van 2015/16 en ook de positie van Van Nistelrooij wordt er niet beter op. Donderdagavond werd hij na het verlies tegen West Ham United (2-0) gevraagd hoe hij er zelf in staat.

Sinds de komst van Van Nistelrooij eind november vorig jaar, wisten the Foxes slechts twee keer te winnen in de Premier League. Daardoor staat de ploeg op een teleurstellende voorlaatste plaats, met een gat van vijf punten op de veilige zeventiende plek.

Ook donderdag tegen West Ham United leek de ploeg machteloos. Van Nistelrooij zag hoe zijn ploeg in de tweede helft wel degelijk vechtlust toonde, maar de schade was toen al aangericht.

“Ik zag twee compleet verschillende helften vandaag”, begon de 48-jarige oefenmeester op de persconferentie. “In de eerste helft probeerden we niet te verliezen, in de tweede wilden we wel voor de winst gaan.”

De houding van zijn ploeg heeft alles te maken met de huidige vorm. Van de laatste twaalf competitiewedstrijden, gingen er elf verloren. “Dan ga je de wedstrijd in met het doel om niet te verliezen. Gelukkig konden we dat de tweede helft van ons afschudden, al was het toen al wel te laat.”

Leicester City verloor door twee doelpunten in de eerste helft met 2-0 van West Ham United. De komende drie wedstrijden speelt de ploeg tegen Chelsea, Manchester United en Manchester City. “We kennen de positie waar we in zitten, maar we zijn niet bang”, blijft Van Nistelrooij strijdbaar.

Wanneer hem gevraagd wordt naar zijn positie als trainer van Leicester City, reageert Van Nistelrooij wat gepikeerd. “Wat wil je dat ik zeg?”, is zijn eerste reactie. “Ik blijf werken en ik zal blijven gaan”, antwoordde hij vervolgens gedecideerd.