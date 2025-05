Ruud van Nistelrooij is bezig aan zijn laatste dagen als coach van Leicester City, zo verwacht de pers in Engeland. De Nederlandse manager degradeerde roemloos met the Foxes en zal niet voor de groep staan als ze proberen terug te klimmen naar het hoogste Engelse toneel.

Zondag neemt hij nog wel plaats in de dug-out als de nummer achttien op bezoek gaat bij Bournemouth, de nummer elf. Daarna zal het doek echter vallen voor de trainer die eerder als hoofdtrainer actief was bij PSV, meent Sky Sport.

Een 'exit deal' zal begin volgende week besproken worden, weet het medium. De clubleiding van de Premier League-degradant achtte het respectloos om tijdens het lopende seizoen al te onderhandelen met opvolgers, maar het lijstje ligt al wekenlang klaar op het bureau.

Russell Martin, eerder de coach bij mede-degradant Southampton, of Danny Rohl van Sheffield Wednesday zijn de namen die het hoogst op dat lijstje staan. Rohl heeft een uitstekende indruk achtergelaten in de Championship en ook the Saints hebben de 36-jarige Duitser op de radar.

In december nam Van Nistelrooij het in Leicester over van Steve Cooper, maar na een veelbelovend begin - met een overwinning op West Ham United en een gelijkspel tegen Brighton & Hove Albion - was er niks positiefs meer aan de resultaten.

Er volgde namelijk een reeks van zestien competitiewedstrijden waarin er vijftien (!) verloren werden. Leicester won in die periode alleen van Tottenham Hotspur (1-2).

In de maand mei is Van Nistelrooij wel ongeslagen, met zeges op de andere degradanten, Southampton en Ipswich Town, en een knap gelijkspel bij Nottingham Forest, dat op de laatste speeldag nog altijd kans maakt op Champions League-voetbal.