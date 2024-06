Ruud van Nistelrooij benaderd om deel uit te maken van staf Manchester United

Ruud van Nistelrooij is benaderd om plaats te nemen in de technische staf van Manchester United. Dat meldt Fabrizio Romano zondagmiddag. De bal ligt bij Van Nistelrooij zelf, daar hij ook concreet in beeld is om hoofdtrainer te worden bij Burnley.

In welke rol dat dan zou zijn, maakt Romano niet duidelijk. De Italiaanse transfermarktexpert spreekt van 'mogelijke wisselingen' in de nieuwe trainersstaf van Erik ten Hag. Welke namen eventueel zouden kunnen vertrekken, is ook onzeker.

Het nieuws zal rauw op het dak vallen bij de clubleiding van Burnley. De clubleiding van the Clarets zag in Van Nistelrooij de ideale opvolger voor de naar Bayern München vertrokken Vincent Kompany.

De nieuwe clubleiding van Manchester United, INEOS, sprak onlangs het vertrouwen uit in Ten Hag. De manager staat ondanks een teleurstellend seizoen, waarin hij wel de FA Cup won, ook volgend jaar voor de groep.

De bal ligt nu bij Van Nistelrooij, die als speler een succesvol verleden heeft in Manchester. Hij kan kiezen voor een rol in de staf van Ten Hag, of opnieuw als hoofdtrainer aan de slag gaan in de Championship.

