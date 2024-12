Ruud Gullit is onder de indruk: 'Hij kan de belangrijkste man voor het Nederlands elftal worden'

Ruud Gullit is lovend over het werk dat Arne Slot verricht bij Liverpool, zo laat hij weten in zijn column voor De Telegraaf. De oud-voetballer ziet hoe gemakkelijk de Nederlandse trainer met de Britse pers omgaat en is onder de indruk van Virgil van Dijk, Cody Gakpo en Ryan Gravenberch. “Hij kan de belangrijkste man voor het Nederlands elftal worden.”

Slot kan tot dusver uitstekende cijfers overleggen als trainer van Liverpool: 20 wedstrijden, 18 overwinningen, één gelijkspel en één nederlaag. “Met de ongekende dominantie van Liverpool in de Premier League en Champions League kan niemand in het Europese topvoetbal om Slot heen”, begint Gullit zijn column.

“Hij laat geweldig voetbal zien met zijn spelers en je hoort niemand meer over Jürgen Klopp. Uiteindelijk moeten prijzen de kroon worden op zijn werk in Liverpool.” De columnist is bovendien onder de indruk van de wijze waarop Slot met de media omgaat. “Naast zijn coachingskwaliteiten laat Slot zien hoe belangrijk communicatie is voor een trainer-coach. Intern binnen Liverpool, richting zijn spelers, staf en clubleiding, maar tevens naar de buitenwereld.”

“Zoals hij in het Engels communiceert, daar smelten ze van in Engeland. Hij wordt echt gezien als een prettig persoon, die met humor anticipeert in persconferenties”, aldus Gullit, die ook tevreden is over de optredens van Van Dijk, Gakpo en Gravenberch. “Na een moeilijke periode en kritiek in Nederland en Engeland heeft Van Dijk zich goed hersteld. Gravenberch is de revelatie van het seizoen. Hij lost zijn belofte in als toptalent uit de Ajax-opleiding.”

“Bayern München kwam net als voor spits Joshua Zirkzee te snel en was te hoog gegrepen. Na een aanpassingsperiode in Liverpool komen Gravenberchs kwaliteiten onder Slot volledig tot z’n recht. Hij kan de belangrijkste man voor het Nederlands elftal worden”, aldus Gullit. “Gakpo is vaak al bepalend bij Oranje met zijn doelpunten. Bij Liverpool zie je hem met de week beter en bepalender worden.”

“In het begin was het op en af, dan weer basis, dan weer reserve, maar steeds vaker zet Slot zijn team zo neer dat hij een basisplaats kan inruimen voor Gakpo. Ik ben benieuwd waar de masterclass van Slot eindigt. In ieder geval is Slot bezig het pad te plaveien voor Nederlandse coaches in het buitenland.”