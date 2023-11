Ruud Gullit door eigen kinderen voor rechter gesleept: eis van 500.000 euro

Vrijdag, 3 november 2023 om 17:38 ‚ÄĘ Lars Capiau ‚ÄĘ Laatste update: 17:49

Ruud Gullit is door zijn twee Italiaanse kinderen aangeklaagd. Dat meldt La Repubblica vrijdag. De Nederlander zou naar verluidt jarenlang geen alimentatie hebben betaald. Zijn kinderen, Quincy Dil (32) en Cheyenne Dil (29), hebben nu besloten naar de rechter te stappen. Hun eis: 500.000 euro.

Tijdens zijn huwelijk in Itali√ę (tussen 1994 en 2000) kreeg Gullit twee kinderen met zijn toenmalige partner Christina Pensa. Na het einde van zijn relatie kreeg Gullit een alimentatiesom van acht miljoen lire opgelegd.

In 2017 kwamen Gullit en zijn ex-vrouw opnieuw tot een akkoord over de door Gullit verschuldigde som: een maandelijks bedrag van 7.200 euro aan achterstallige alimentatie. Maar Gullit bleef zijn kinderen feitelijk negeren, zo schrijft de Italiaanse krant, die de kinderen van de oud-voetballer sprak.

"Als er een vader aanwezig was geweest, zou ik nooit een situatie als deze hebben gecre√ęerd, maar ik wil gerechtigheid", legt oudste zoon Quincy uit. "Het is duidelijk dat dat geld ons kan helpen, maar het gaat ons vooral om morele wraak."

"In 2014 bracht hij ons alle zes samen op Ibiza", vertelt Dill een anekdote. "Maar dat was een farce. Toen we uit het vliegtuig stapten stonden er al fotografen. Hij gebruikte ons om het verhaal dat over hem als een vreselijke vader werd gemaakt teniet te doen."

"Onze vader is niet alleen vanuit economisch oogpunt totaal onge√Įnteresseerd in ons, maar heeft ook alle relaties met ons verbroken", betreurt zijn zoon. De advocaat spreekt ook namens de kinderen. "Waar deze kinderen in werkelijkheid over klagen is dat hun vader letterlijk uit hun leven is verdwenen‚ÄĚ, licht hij toe.

Nog steeds zou Gullit de alimentatie niet betaald hebben. Daarom hebben zijn kinderen dus besloten om naar de Italiaanse rechter te stappen. Ze eisen ruim een half miljoen euro van hun vader, die volgens hen zich niet gehouden heeft aan zijn ouderlijke plicht.

Overigens speelt de soap tussen Gullit en zijn Italiaanse ex al langer. Zo liet zijn ex in 2015 beslag leggen op een deel van Gullits tv-inkomsten, terwijl ook zijn Mercedes voor zijn Amsterdamse huis werd weggesleept.