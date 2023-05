Rutten houdt richting cruciaal duel voor PSV vast aan lijn van Van Nistelrooij

Zondag, 28 mei 2023 om 13:34 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 13:40

De opstelling van PSV voor de cruciale uitwedstrijd bij AZ is bekend. Fred Rutten, die het stokje deze week op interim-basis overnam van Ruud van Nistelrooij, heeft geen wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de met 3-3 gelijkgespeelde wedstrijd van vorige week tegen sc Heerenveen. Dat betekent dat de blunderende André Ramalho ook gewoon weer van de partij is. De wedstrijd begint om 14.30 uur en is te zien op ESPN 3.

Supporters van PSV die hoopten dat Rutten de boel om zou gooien voor de beslissende wedstrijd in het AFAS Stadion, komen bedrogen uit. De interim-coach stuurt dezelfde elf basisspelers de wei in als afgelopen weekend, toen sc Heerenveen een puntje meenam uit het Philips Stadion. Ramalho maakte toen een bedroevende indruk, maar mag het dus nog een keer proberen. Hij vormt het hart van de defensie en wordt daar gesteund door Jarrad Branthwaite. Phillipp Mwene en Patrick van Aanholt zijn de backs, terwijl Walter Benítez keept. Het middenveld wordt gevormd door Guus Til, Joey Veerman en Ibrahim Sangaré, terwijl er voorin plekken zijn voor Anwar El Ghazi, Luuk de Jong en Xavi Simons.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Voor AZ is er slechts één wenselijk scenario: winnen van PSV en hopen dat Ajax verliest van FC Twente. Alleen op die manier veroveren de Alkmaarders de derde plaats op de Amsterdammers. Trainer Pascal Jansen wist al langer dat hij geen beroep kan doen op Mexx Meerdink, wiens seizoen ten einde is na de operatie aan zijn vinger. Jens Odgaard was tot het laatste moment een vraagteken. De Deen verliet de training van vrijdag met last aan zijn hak. Met de vorm zit het snor bij AZ. De Noord-Hollanders wonnen hun laatste twee Eredivisie-wedstrijden met een doelsaldo van 8-1. Vorige week liet de recent van een blessure herstelde Jesper Karlsson zijn klasse zien tegen NEC (0-3) met drie fraaie goals, waarvan er twee telden.

PSV leek simpel op weg naar de tweede plaats, maar de Eindhovenaren kenden een week om zeer snel te vergeten. Zo werd er eerst nagelaten te winnen van sc Heerenveen (3-3), waardoor de strijd om plek twee tot de laatste speelronde spannend is. Daar kwam midweeks het nieuws bovenop dat Van Nistelrooij zijn vertrek aankondigde bij PSV. Met Rutten als interim-trainer hopen de Noord-Brabanders zich te plaatsen voor de voorronde van de Champions League. "Anders is het een deceptie, want die competitie hoort bij PSV", was Rutten vrijdag duidelijk. Bij een nederlaag moet PSV hopen dat Ajax niet wint. Rutten kan niet beschikken over Mauro Júnior en Armando Obispo, maar verder is iedereen beschikbaar.

Opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Hatzidiakos, Beukema, Kerkez; Reijnders, Clasie, Mijnans; Van Brederode, Pavlidis, Karlsson.

Opstelling PSV: Benítez; Mwene, Ramalho, Branthwaite, Van Aanholt; Sangaré, Veerman, Til; El Ghazi, De Jong, Simons.