Rüdiger weigert zijn handtekening op specifieke foto van Duitse fan te zetten

Dinsdag, 10 oktober 2023

Antonio Rüdiger heeft geweigerd een foto van een fan te ondertekenen, zo schrijft GOAL dinsdag. Het gaat om een teamfoto van het Duitse elftal op het WK in Qatar.

Toen de spelers van het nationale elftal van Duitsland zich in Frankfurt meldden voorafgaand aan de reis naar de Verenigde Staten, waar twee interlands worden afgewerkt, stonden fans buiten te wachten op een handtekening.

De foto in kwestie.

Ook Rüdiger deelde krabbels uit, maar weigerde één foto te ondertekenen. Het ging om de elftalfoto die werd gemaakt voorafgaand aan het WK-duel met Japan (1-2 verlies).

De Duitse spelers deden op de teamfoto allemaal de hand voor de mond, waarmee ze een statement maakten tegen het WK in Qatar. Tijdens de voorbereidingen op het wereldkampioenschap leefden gastarbeiders in erbarmelijke omstandigheden en lieten sommigen het leven.

Rüdiger zou tegen de fan met de foto hebben gezegd: “Dat onderteken ik niet.” De verdediger van Real Madrid was naar verluidt op het WK al tegenstander van het idee om het gebaar te maken.

Na het gebaar verloor Duitsland dus van Japan. Vervolgens won de ploeg van Costa Rica en werd er gelijkgespeeld tegen Spanje. Vier punten waren echter niet genoeg voor een plekje bij de laatste zestien van het toernooi.

Zaterdag 14 oktober neemt de ploeg van kersverse bondscoach Julian Nagelsmann het eerst op tegen de VS, waarna Duitsland vier dagen later in Philadelphia speelt tegen Mexico.