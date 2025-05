Rúben Amorim richt zich tot basisspeler Manchester United: 'Jij kan op zoek naar een andere club'

Rúben Amorim blijft bij Manchester United. Dat heeft hij volgens The Athletic verteld aan de selectie van the Red Devils. Voor Alejandro Garnacho had hij tegelijkertijd minder goed nieuws: tegen de twintigjarige Argentijn vertelde hij naar verluidt dat hij op zoek moet naar een nieuwe club.

Manchester United beleeft een dramatisch seizoen. De club staat momenteel zestiende in de Premier League en kan, met nog één duel te gaan, maximaal als veertiende eindigen.

Afgelopen woensdag had de club de kans om het seizoen toch nog enigszins te redden, als het de Europa League-finale zou winnen van Tottenham Hotspur. Dat lukte niet: er werd met 1-0 verloren.

Bronnen hebben nu aan The Athletic gemeld dat Amorim zaterdag op het trainingscomplex van Manchester United tegenover zijn selectie duidelijkheid heeft gegeven over zijn eigen toekomst, maar ook die van Garnacho.

Garnacho, die nog een contract tot medio 2028 heeft op Old Trafford, lijkt nu op zoek te moeten naar een nieuwe club. De middenvelder annex aanvaller speelde bijna elk duel dit seizoen, maar na de zomer lijkt er dus geen ruimte meer te zijn voor hem.

Zelf was Garnacho na afloop van de Europa League-finale, waarin hij twintig minuten voor tijd inviel, ook al ontevreden. “Het is moeilijk voor iedereen”, zei hij tegen de media. “Het seizoen was shit. Zowel door deze verloren finale als door onze prestaties in de competitie. Tot aan de finale heb ik elke wedstrijd gespeeld, en nu speelde ik maar twintig minuten… Ik weet het niet. Ik ga proberen om te genieten van de zomer, en dan zien we wel wat daarna gebeurt.”

Garnacho speelde enkele jaren in de jeugd van Manchester United, en is inmiddels vaak basisspeler in het eerste elftal. In totaal was de Argentijn tot dusver goed voor 144 officiële duels voor the Mancunians, waarin hij 26 keer scoorde en 22 assists gaf.