Rúben Amorim geeft duidelijk signaal af aan clubleiding Manchester United en laat twee spelers buiten de selectie

Manchester United treedt zondag op de slotdag van de Premier League tegen Aston Villa aan zonder André Onana en Alejandro Garnacho. Het tweetal is buiten de wedstrijdselectie gelaten door manager Rúben Amorim.

Door de verloren Europa League-finale (1-0 tegen Tottenham Hotspur) is het seizoen wel volledig mislukt te noemen voor Manchester United. Zondag treedt het op Old Trafford aan tegen Aston Villa, maar the Red Devils spelen helemaal nergens meer voor.

Amorim heeft wel enkele opvallende keuzes gemaakt in zijn selectie. Zo is Altay Bayindir de doelman en is Onana zelfs helemaal buiten de selectie gelaten. Volgens geluiden uit Engeland wil de manager nog maar eens duidelijk maken dat hij een nieuwe doelman wil voor volgend seizoen.

Hij zou de voormalig Ajacied zaterdag al hebben geïnformeerd over zijn keuze. Datzelfde geldt voor Garnacho. De Argentijn liet na afloop van de verloren Europa League-finale openlijk weten niet blij te zijn met zijn speeltijd.

Dat is bij Amorim in het verkeerde keelgat geschoten. Hij heeft Garnacho niet meer nodig. In een gesprek met TNT Sports geeft de Portugees echter wel aan dat Garnacho nog altijd een speler van Manchester United blijft.

De clubleiding was echter al voornemens Garnacho komende zomer te verkopen en heeft de vraagprijs vastgesteld op zo’n 71 miljoen euro.

Een derde naam die ontbreekt in de wedstrijdselectie van Manchester United is Luke Shaw. De reden voor zijn absentie is echter niet bekend.