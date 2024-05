‘Royal Antwerp FC gaat oud-speler boven Alex Pastoor verkiezen’

Alex Pastoor is niet de belangrijkste kandidaat om Mark van Bommel op te volgen bij Royal Antwerp FC, zo weet Sacha Tavolieri. Volgens de Belgische journalist heeft Jonas De Roeck de beste papieren. Pastoor staat wel op een lijstje.

Tavolieri weet dat er enkele ontmoetingen hebben plaatsgevonden tussen functionarissen van Antwerp en de entourage van De Roeck. De 44-jarige voormalig profvoetballer wordt gezien als favoriet om bij de regerend landskampioen aan de slag te gaan.

De Roeck is onder meer een beeld geschetst welke transfers hij kan verwachten komende zomer. Het verleden bij Anderlecht tussen Jean Kindermans (Hoofd Jeugdopleiding) en De Roeck heeft hem een duidelijke voorsprong gegeven op de andere kandidaten op de shortlist.

Het management van Antwerp is vooral op zoek naar een jonge trainer die goed overweg kan met jeugdspelers. Mede daarom staat Pastoor niet bovenaan de lijst, zo zijn de geluiden.

Bij Antwerp denken ze dat de status van De Roeck als voormalig profvoetballer nuttig kan zijn om de supporters de nieuwe situatie van de club te laten begrijpen. Antwerp verkeert in financieel zwaar weer.

Tavolieri bracht eerder naar buiten dat Marc Overmars, die in tegenstelling tot Van Bommel besloten heeft te blijven, gecharmeerd is van de voetbalvisie van Pastoor en hem graag zou overhevelen naar België.

Het is onduidelijk hoe Pastoor zelf tegen de situatie aankijkt. Hij maakte enige tijd geleden al bekend te zullen vertrekken bij Almere City. De 57-jarige oefenmeester werkt sinds begin 2022 bij de club uit Flevoland en vindt het tijd voor een nieuwe uitdaging.

De Roeck kwam tijdens zijn actieve loopbaan over twee periodes in actie namens Antwerp, tussen 1998-2001 en 2013-2015. Ook bivakkeerde hij zes jaar in de jeugdopleiding van de club uit Antwerpen.

Als trainer stond De Roeck onder meer aan het roer bij Berchem Sport en KVC Westerlo. Bij RSC Anderlecht trainde hij de beloften en was hij assistent van het eerste elftal. In december vorig jaar jaar werd hij ontslagen bij Westerlo.

