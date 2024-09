Royal Antwerp deelt ‘niet gecommuniceerd’ feit over geschorste Marc Overmars

Marc Overmars heeft zijn contract bij Royal Antwerp vorig jaar tot medio 2027 verlengd, zo zegt CEO Sven Jaecques tegenover De Telegraaf. De 51-jarige directeur voetbalzaken mag over anderhalve maand zijn werkzaamheden weer oppakken bij de Belgische topclub.

Overmars is sinds 9 januari geschorst bij Antwerp, daar de FIFA zijn schorsing voor grensoverschrijdend gedrag internationaal overnam. De leidsman ontving sindsdien geen salaris meer en mocht geen werkzaamheden uitvoeren binnen het voetbal.

Jaecques spreekt van een ongebruikelijke situatie. “Marc komt hier nog geregeld een koffietje drinken of een babbeltje doen, maar als we hier afspreken met makelaars of samenzitten met de spelersraad, moet ik hem weer naar huis sturen. Dat frustreert hem natuurlijk. Marc is een voetbaldier, hè.”

Het contract van Overmars liep aanvankelijk in medio 2026 af, maar is verlengd tot medio 2027. Volgens Jaecques moet dat niet worden gezien als een compensatie voor zijn schorsing. “Dat is al een hele tijd geleden geregeld, vrij snel na het kampioensjaar was dat beklonken.”

“Dat hebben we toen gewoon niet gecommuniceerd”, besluit Jaecques het onderwerp. Volgens De Telegraaf was er op het moment van het akkoord wel al duidelijk dat er een sanctie dreigde voor Overmars.

Overmars moest in februari 2022 vertrekken bij Ajax na verschillende meldingen van grensoverschrijdend gedrag richting vrouwelijk personeel van de club. De voormalig technisch directeur van Ajax zou onder meer foto's van zijn geslachtsdeel hebben verstuurd. Een maand later ging hij aan de slag bij Antwerp.

In Antwerpen stelde Overmars in juli 2022 Mark van Bommel aan als hoofdtrainer van de club. Onder Nederlandse leiding wist Antwerp in het seizoen 2022/23 beslag te leggen op de Belgische dubbel.